مكون سحري منزلي لتقشير وتنظيف الجسم من الشوائب والبقع الداكنة من أول أستخدام

وصفة الليمون والعسل لتنظيف الجسم، يعتبرالليمون من الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة كلها، كما أنه يعالج جميع أنواع البشرة، لأنه يحتوى على فيتامين سي الذي يفتح البشرة ويكسبها اللمعان، كما أن الليمون الحامض يقوم بتقشير الجسم وتنظيفه، والعسل يمنح البشرة الترطيب العميق، فكل واحد منهم مكون أساسي في تنظيف البشرة وتقشيره، وفى هذا المقال سوف نعرض وصفه الليمون والعسل لتنظيف الجسم.

فوائد الليمون والعسل لتنظيف الجسم.

الليمون والعسل لهما فوائد عديدة في تنظيف البشرة وترطيبها.

الليمون يعمل على تقشير البشرة، بل ولا يقتصر فوائده على البشرة فقط ولكن على الجسم كله لما له من نتائج

مذهله في التقشير والتنظيف، كما أنه يحمى البشرة من أشعة الشمس التي تسبب تصبغات للبشرة، فهو يعمل على تقشير وتحسين ملمس البشرة.

الليمون يحتوى على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة، فهو يعد من الوصفات الطبيعية القادرة على التفتيح بشكل مذهل.

الليمون يشد البشرة وبالتالي يعالج مشكله التجاعيد.

العسل يرطب البشرة ويقويها، كما أنه يساعد في علاج حب الشباب ويمنع ظهوره.

العسل من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتنظيف البشرة بعمق.

العسل يعمل على تبييض البشرة أيضاً.

وصفه الليمون والعسل لتنظيف الجسم

المكونات

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

3 ملاعق كبار من العسل.

معلقة كبيرة ترمس مطحون.

معلقة كبيرة ماء ورد.

كبسوله فيتامين ه.

تحضير وصفه الليمون والعسل لتنظيف الجسم