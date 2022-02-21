وفاة عائلة بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات احذروا قبل فوات الأوان

البطاطس من المأكولات التي يتم استخدامها في إعداد العديد من الأشكال و الاصناف التي يتم استخدامها في إعداد الطعام لذلك تحرص العديد من الأسر على وجود كمية كبيرة من البطاطس داخل المنزل والبطاطس تعد من أبرز الخضروات التي يتم تخزينها بكميات كبيرة داخل المنزل خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الكوارث التي حدثت سابقا بسبب تخزين هذه البطاطس بشكل خاطئ وبسبب وجود الكثير من المشاكل اثنا التخزين البطاطس خلال هذا المقال سنتحدث عن قصة الأسرة التي توفت بسبب الطريقة الخاطئة التي كانت الأسرة تقوم من خلالها بتخزين البطاطس.

وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس

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في احد الدول الاجنبية تعرضت جميع افراد احد الأسر التسمم عندما ذهبت الأسرة إلى المشفى فارقت الحياة وكان هناك بعض الشكوك والأسئلة التي تثار حول سبب وفاة هذه الأسرة وبعد ذلك تم اكتشاف أن ‏الأسرة كانت تقوم بتخزين كميات كبيرة من البطاطس داخل القبو الموحود في المنزل وهذه البطاطس ‏كانت تتعرض للتعفن دون أن تشعر الأسرة بذلك وكان يتناولون كميات كبيرة من البطاطس التي كانت تحتوي على العفن لذلك لابد من عدم تناول البطاطس إذا كانت تحتوي على أي عفن لأن هذا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

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نصائح اثناء تخزين البطاطس

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لابد من الحرص على اختيار المكان الصحيح اثناء التخزين البطاطس حتى لا يؤثر هذا بشكل سلبي على البطاطس ولا تصاب بالتعفن ‏وهناك الكثير من العلامات المعروفة التي تظهر على البطاطس من الخارج ولا بد أن يتعرف عليها الشخص حتى يتوقف عن تناول البطاطس إذا ظهرت علي هذه العلامات بعض العلامات تكون مضرة ولا بد من التخلص من البطاطس فورا إذا ظهرت هذه العلامات و بعض العلامات الأخرى يمكن التخلص منها وبعد ذلك استخدام البطاطس بشكل طبيعي

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