أسهل عجينة لعمل البوريك التركي الأصلي بمكونات من مطبخك

يعد البوريك التركي الأصلي من أشهر أكلات المطبخ التركي الذي يتميز بالعديد من الأكلات الشهية، وهو من الوصفات البسيطة التي يمكن تحضيرها بسهولة بعجينة بسيطة وناجحة، كما يعتبر من الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك بدلاً من الأكلات الجاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة لعمل البوريك التركي الأصلي على طريقة آية حبيب بعجينة ناجحة والمكونات من مطبخك.

مكونات البوريك التركي الأصلي

2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات (300 جرام).

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بيضة.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

الحشوة

بصلة مقطعة.

ربع كيلو لحم مفروم.

ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

توابل (ملح، كمون، شطة، سماق، كزبرة جافة).

يمكن إضافة معجون طماطم وبقدونس مفروم على حسب الرغبة.

طريقة التحضير