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عمر شويل - جدة الجنبة المطاطية..سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت في 10 دقائق بس اعمليها في البيت بكل سهلوله - ثقفني
سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت، تعد الجبنة الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن المستخدمة في جميع المطابخ في الآونة الأخيرة والتي تقوم العديد من أنواع الطعام على وجود الجبنة الموتزاريلا ولكن هناك بعض الأنواع الرديئة التي يكون مذاقها سيء وتكون غير مناسبة نهائيًا في الطعام لذلك سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بمكونات بسيطة وغير مكلفة وافضل من الجاهزة تابعونا.
سر عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية
يوجد أكثر من طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا ولكن تعد تلك الطريقة الأفضل على الإطلاق وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي
المكونات المستخدمة لعمل الجبنة الموتزاريلا
- كوب إلا ربع من الماء المثلج.
- نصف ملعقة من المنفحة.
- ملعقتين من حمض الستريك.
- كوب من اللبن.
- ملعقة من الملح.
طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا في البيت
- نحضر وعاء ونضع فيه ربع كوب من الماء مع المنفحة.
- نحضر وعاء آخر ونضع فيه نصف كوب الماء ونضيف إليه حمض الستريك ونخلطهم جيدًا حتى يختفي الحمض في الماء تمامًا.
- في وعاء جديد نضع اللبن ونضعه على النار ونقوم بإضافة خليط حمض الستريك مع الماء إليه.
- نقوم بالتقليب ونترك الخليط لمدة خمس دقائق على النار ثم نرفعه.
- بعد رفع اللبن مع الستريك من النار نقوم بإضافته إلى المنفحة ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.
- نقوم بتغطية الخليط ونتركه لمدة عشر دقائق.
- نلاحظ تحول الخليط إلى قوام العجينة ثم نقوم بتحريك الشوكة والسكينة عند أطراف العجينة.
- نضع العجينة في وعاء برفق ونقطعها إلى قطع حسب الرغبة.
- نضع القطع في وعاء على النار ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ونرفعها.
- نترك العجين حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته حتى نحصل على اللبن السائل.
- نقوم بتسخين سائل اللبن لمدة خمس دقائق.
- نضع قطعة العجينة في ملعقة على النار كي تذوب ثم نضعها في سائل اللبن.
- نكرر نفس الخطوة مع باقي كمية العجين.
- نلاحظ تحولها إلى جبنة موتزاريلا نقوم بوضع الملح وتشكيلها حسب الرغبة.
- نتركها بعض الوقت حتى تتماسك ثم نضعها في الكيس داخل الفريزر.
- يمكن عمل أصابع الموتزاريلا بنفس الطريقة حيثُ بعد تجهيزها نقوم بتشكيلها على هيئة أصابع ونتركها حتى تتماسك تمامًا ويمكن قليها.
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