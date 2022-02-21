طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه في المنزل بألوان ثابته درجات البني

طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه تدخل في بوتقة الطرق العديدة التي تعمل في صدد تلوين الحاجبين والتي يكون منها الصبغة عن طريق استعمال القهوة، والصبغ بالحناء، وما إلى ذلك من الطرق الطبيعية والصناعية للصبغ والتلوين، حيث اصبح تلوين الحاجب من المتطلبات الأساسية في الوقت الحاضر عند الكثير من النساء وخاصة من محبي صبغات الشعر وذلك من اجل موافقة لون الحاجب مع لون الشعر.

طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه

للحصول على اللون المناسب للحواجب عن طريق استعمال القهوة الجاهزة أو ما تسمى باسم النسكافيه للحصول على صبغة لون بني، يمكن اتباع الخطوات الآتية

ضعي مقدار 3 من أكياس النسكافيه على ربع كوب من الماء الفاتر واخلطيهم جيدا.

قومي بغسل الحاجب بالماء ثم امسحيه بقطعة من الشاش النظيف.

ضعي فرشاة الصبغ أو عود القطن في الخليط السابق إعداده ثم وزرعي الصبغة على الحاجب بانتظام.

اجعلي الصبغة على حاجبك مدة مناسبة للتلوين ولتكن 6 ساعات.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

بالإضافة إلى إمكانيه اتباع طريقة صبغ الحواجب بالنسكافيه، يمكن أيضا الصبغ بالقهوة والكاكاو معا.

احضري مقدار 2 ملعقة من القهوة مع ملعقة واحدة من مسحوق الكاكاو.

اخلطي المقدار السابق بيانه مع قليل من عسل النحل.

أضيفي عدد 2 من زيت جوز الهند للخليط ثم قومي بالتلوين من منطقة الشعر الخفيف إلى نهاية الحاجب.

صبغ الحاجبين بالحناء

كما يمكن للسيدة اختيار الصبغ عن طريق الحناء كطريقة امنه في هذا الصدد والابتعاد عن استعمال الصبغات الكيماوية في هذا الشأن، وتكون هذه الطريقة عن طريق خلط كمية مناسبة من الحناء مع قليل من الماء وزيت جوز الهند، حتى تتكون عجينة متماسكة، قومي بعد ذلك بتوزيع الحناء على الحاجب بعد دهن المنطقة التي حوله بالفازلين من اجل تكوين طبقة عازلة على الجلد.

صبغة الحواجب بني طبيعي

يمكن توفير الصبغة بالون البني للحاجب عن طريق استعمال العبوة المناسبة من الصبغات الجاهزة، أو استعمال الحناء وإضافة إليها النسكافيه أو الكاكاو من اجل الحصول على اللون البني الفاتح، كما يمكن للسيدة أيضا في هذا الصدد إضافة قطرات من الليمون من اجل تفتيح اللون والوصول إلى الثبات التي تريده في الصبغ.