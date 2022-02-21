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عمر شويل - جدة بسكويت الشوكولاتة الإيطالي بأسهل طريقة - ثقفني
مكونات بسكويت الشوكولاتة الإيطالي
يعد بسكويت الشوكولاتة الإيطالي من ألذ أنواع البسكويت التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي، كما أنه يعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها ببعض المكونات البسيطة التي تتوفر في المطبخ، فدائما تحرص الأمهات على عمل البسكويت بأنواعه المختلفة لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشوكولاتة الإيطالي على طريقة آية حبيب.
مكونات بسكويت الشوكولاتة الإيطالي
- كوب إلا ربع من السكر (150 جرام).
- ربع كوب من السكر البني (50 جرام).
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة (60 جرام).
- كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات (200 جرام).
- نصف كوب من الكاكاو (50 جرام)
- ملعقة صغيرة ممسوحة من النسكافيه.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب قطع شوكولاتة (اختياري).
- 2 بيضة بحراره الغرفة.
- نصف كوب مكسرات محمصة (اختياري).
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع المكونات الجافة وهى كوب ونصف من الدقيق، رشة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، نصف كوب كاكاو وملعقة صغيرة ممسوحة من النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان) ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بخفق أربع ملاعق كبيرة من الزبدة مع كوب إلا ربع من السكر الأبيض وربع كوب من السكر البني بالمضرب الكهربي على سرعة هادئة، ثم نضيف البيض بالتدريج وملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفق جيداً حتى يفتح لون الخليط ويصبح القوام ناعم وكريمي.
- ثم نضيف المكونات الجافة ونقلب جيداً بالملعقة ثم نضيف قطع الشيكولاتة والمكسرات ونقلب حتى نحصل على عجينة طرية.
- نقسم العجينة إلى نصفين ثم نشكل كل قطعة بشكل إسطواني ونضعهما في صينية مدهونة بقليل من الزبدة ثم نضغط عليهما باليد.
- ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة.
- عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن ثم يترك ليبرد قليلاً.
- ثم يقطع شرائح ويوضع في نفس الصينية وندخله الفرن مره ثانية على درجة 160 لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يحفظ في علبة محكمة الغلق حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوعين بدرجة حرارة الغرفة وتصل لمدة شهر بشرط الحفظ في الثلاجة.
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