وصفة النشا السحرية لتبييض وإزالة تجاعيد البشرة نهائيا لبشرة مشدودة وأصغر سناً

تحرص كل الفتيات والنساء في الحصول على بشرة نقية ونضرة وخالية من الشوائب، فتلجأ معظمهم إلى مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح وشد البشرة وقد تكون بأسعار باهظة وايضا تؤثر سلبياً على البشرة على المدى البعيد، ويمكن أيضا أن لا تتناسب مع البشرة وتؤدي إلى الضرر البالغ للبشرة، فيجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التى تحافظ على نضارة البشرة وعدم إظهار التجاعيد بها وايضا الطبيعة تؤثر على البشرة والجسم ككل بالتأثير الإيجابي، ومن المكونات التي تساعد على تفتيح وشد البشرة من التجاعيد (النشا) وهي من المكونات المفيدة جدا للبشرة لاحتوائها على المعادن والفيتامينات التى تمد البشرة بإشراقة جميلة، واليكم بعض الوصفات باستخدام النشا.

كما ذكرنا سابقاً ويعرف الجميع أن هناك مكونات طبيعية كثيرة توجد في المطبخ لها فوائد عديدة للصحة العامة وللبشرة أيضاً، ومن أبرزها النشا التي يمكن استخدامها كمكون أساسي في خلطات تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة لتأثرها بعوامل مختلفة لأن بشرة الوجه حساسة للغاية، وأكثر من يبحثن عن وصفات النشا للتبييض وشد التجاعيد هن النساء في أعمار متقدمة.

ماسك النشا والحليب

المكونات:-

ربع كوب من النشا.

٢ ملعقة من الحليب الكامل الدسم.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نقوم بخلط النشا مع الحليب ونخلط جيدا ثم نقوم بإضافة بياض البيضة وتمزج المكونات حتى يصبح قوامها ناعم.

نقوم بتنظيف البشرة وتجفيفها ونقوم بإضافة الماسك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ويترك حتى يجف تماماً.

تشطف البشرة بالماء الفاتر وتجفف بواسطة منشفة قطنية وتستخدم باستمرار حتى تحصلي على أفضل النتائج.

ثانياً: ماسك النشا والعسل الأبيض

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث معالق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من السكر البنى(اختياري).

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بوضع النشا والحليب ونقلب ثم يضاف العسل والسكر البني ونخلط قليلا حتى تذوب النشا والسكر وتصبح خليط متماسك.

نقوم بفرد طبقة سميكة من الماسك على الوجه والرقبة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطف الوجه والرقبة بالماء البارد ويجفف جيدا

يكرر هذا الماسك مرة أسبوعيا.

ماسك النشا وماء الورد

المكونات:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير:-