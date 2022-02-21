نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد شرب الحلبة على الريق لصحتك أغرب من الخيال لوزنك وصحة شعرك وقوة جسمك وعلاج كثير من أمراض الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد شرب الحلبة على الريق، تعتبر الحلبة نبات عشبي تتم زراعته فى كل أنحاء العالم، و تنقسم دول العالم المنتجة للحلبة إلى بلاد آسيوية وهم الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وأفغانستان وإيران و دول أفريقية وهم مصر والمغرب ودول أوروبية مثل تركيا وفرنسا وأسبانيا ودولة واحدة فى أمريكا اللاتينية وهى الأرجنتين وهي تندرج تحت قائمة البقوليات ويتم بيعها في صورة بذور مجففة ذات لون ذهبي مائل إلى البني، وتم استخدام الحلبة منذ القدم في معالجة الكثير من المشكلات الصحية، وذلك بسبب فائدتها على الصحة والجسم، وفي هذا الموضوع سوف نعرض بعض من هذه الفوائد.

العناصر الغذائية المتواجدة فى كل 100 جرام من حبوب الحلبة

4.4 جرام بروتين، 6 جرام كربوهيدرات، 0.9 جرام دهون، 395 ميللى جرام كالسيوم، 51 ميللى جرام فسفور، 1.93 ميللى جرام حديد، 7 ميللى جرام منجنيز، 5 ميللى جرام ماغنيسيوم، إجمالى السعرات الحرارية الموجودة داخل كل 100 جرام من الحلبة هى 49 كيلو سعر

فوائد الحلبة على الريق

يؤدي تناول الحلبة على معدة فارغة إلى إنقاص الوزن بشكل ملحوظ وذلك نظرًا لأنها تعمل على زيادة الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام و ذلك ﻷن الحلبة غنية باﻷلياف القابلة للذوبان، تعمل الحلبة على رفع معدل حرق الدهون عمومآ و دهون البطن و الخصر بشكل خاص، للحلبة دور هام جدآ فى عملية التمثيل الغذائى للطعام داخل جسم اﻹنسان و لذلك فإن شرب الحلبة له دور فى علاج اﻹمساك والشعورباﻹنتفاخ و إلتهابات المعدة و الحموضة الزائدة ، يؤدي تناول مشروب الحلبة المغلية كل يوم لمدة شهرين متتاليين إلى التقليل من حجم الأكياس على المبيض لدى من يعانون من تكيسات المبايض، كما أنه يعمل على انتظام مواعيد الدورة الشهرية والتخفيف من الآلام الناتجة عنها.

شرب الحلبة على الريق وعلاقته بالشعر

يؤدي شرب الحلبة المغلية على الحد من سقوط الشعر وتساعد على نموه بشكل سريع وصحي، كما تعمل على تقليل قشرة الشعر والتخلص من الحكة في الرأس.

شرب الحلبة على الريق وعلاقته بالسرطان

يساعد شرب الحلبة على الريق على تقليل احتمال الإصابة بمرض السرطان، نظرًا لما يحتويه من خواص تعمل على مقاومة خلايا السرطان مثل سرطان البنكرياس وسرطان الثدي.

شرب الحلبة على الريق و علاقتة بحساسية الصدروالسعال

كما أن تناول الحلبة على الريق يخفف من حالات السعال المزمنة وتنظيف الحلق، وتقليل الأعراض المصاحبة لحساسية الصدر وحالات الربو و ما يصلحب هذه اﻷعراض من مشاكل فى التنفس، كما تعمل على التخلص من الامساك والتقلصات الناتجة عنه.