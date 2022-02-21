طريقة تحضير الجلاش بالجبنة والزيتون بطعم تحفة لا يقاوم جربيه بدون تفكير

طريقة تحضير صينية الجلاش بالجبنة والزيتون الرائعة في الطعم بخطوات بسيطة، ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة منها الحلو والحادق على حسب رغبة كل شخصية، حيث يمكن إعدادها على شكل أصابع أو في صينية دائرية أو على شكل مثلثات بالمكسرات أو بالبسبوسة أو بالكنافة وهذه الطرق تصنف للنوع الحلو أما الحادق فيمكن حشوه بالجبنة أو اللحمة أو الجبنة والزيتون وغيرهم من الحشوات الأخرى، وطريقة تنفيذ هذه الأكلة لا تستغرق الكثير من الوقت ويتم عملها في أي وقت ممكن، والآن سوف نتحدث من خلال هذه المقالة مكونات عمل صينية الجلاش بالجبنة والزيتون وطريقة تنفيذها بكل وضوح عبر موقع ثقفني الإخباري صاحب التجديد والتميز.

مكونات عمل صينية الجلاش بالجبنة والزيتون

تعتبر مكونات عمل صينية الجلاش بالجبنة والزيتون من أجمل المكونات التي تعطي نكهة جميلة للأكلات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب كبير من الجبنة الفيتا.

لفة من الجلاش.

حبة من البيض.

نصف كوب من الزيتون الأسود.

زيت حسب الحاجة.

مكونات تزيين الوجه

نصف كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة مخفوقة من البيض.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا الجلاش الشهى من أسهل الطرق وأبسطها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كما يلي:-

نحضر حبات الزيتون ونخليهم من البذور ونفرمهم ثم نخلطه مع الجبنة وحبة البيض جيداً حتى تتجانس المكونات. ثم نفرد الجلاش وتدهن كل ورقة منه بالزيت بعد ذلك نحضر الصينية وندهنها بقليل من الزيت. بعد ذلك نضع بالصينية نصف كمية الجلاش ونفرد عليها خليط الجبنة والزيتون. نضيف على هذه المكونات النصف الآخر من الجلاش ثم نقطع الصينية على شكل مثلثات أو مربعات على حسب الرغبة. ثم نضع الفلفل الأسود واللبن على البيضة ونخفقهم مع بعض جيداً. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٠ دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها خليط البيض واللبن ثم ندخلها الفرن مرة أخرى ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.

بعض النصائح عند عمل صينية الجلاش بالجبنة

لتصبح صينية الجلاش ناجحة يجب إتباع هذه النصائح وهي كما يلي:-