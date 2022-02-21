نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل العيش الفينو الطري لأطفال المدارس في المنزل في المقال التالي
العيش الفينو الطري ، يعتبر العيش الفينو من المخبوزات الهشة الجميلة التي نلقى إقبالاً كثيراً عليها من كثير من الأشخاص، فهو مناسب جداً لعمل العديد من السندويتشات بمختلف أنواعها ويعد من أكثر المخبوزات التي نجد عليها إقبالاً كبيراً من أطفال المدارس فهو من أكثر المخبوزات المناسبة لعمل سندويتشات اللانش بوكس المخصص للمدارس، وتعتبر طريقة تحضيره ومكوناته بسيطة جداً وسهلة وأيضاً غير مكلفة، فمن خلال كمية بسيطة من الدقيق نستطيع عمل كمية وفيرة من العيش الطري الهش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل العيش الفينو الطري بطريقة سهلة جداً وبسيطة.
مكونات عمل العيش الفينو الطري بالمنزل
سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل العيش بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- 2 كوب دقيق أبيض.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- نصف كوب لبن حليب دافئ
- ملعقة كبيرة زبدة لينة بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- نصف كوب ماء دافئ.
لدهن الوجه
- بيضة مخفوقة مع ملعقة حليب سائل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل العيش الفينو الطري خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-
- تذاب الخميرة في نصف كوب الحليب مع ملعقة السكر وتقلب جيداً، ثم تغطي وتترك لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتنشط.
- ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع المكونات الجافة الدقيق والملح ونقلبهم علي سرعة متوسطة مع إضافة ملعقة الزبدة والزيت.
- نستمر في العجن جيداً حتي تتجانس كل المكونات، ثم يضاف خليط الخميرة السابق والماء الدافئ تدريجياً.
- بعد ذلك نستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي نحصل علي عجينة طرية غير لاصقة.
- توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت وتغطي بكيس بلاستيك أو بفوطة لمنع دخول الهواء وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تشكيل العجينة
- بعد ما تختمر العجينة تقطع إلي كور متوسطة الحجم وتفرد بالنشابة علي سطح صلب مرشوش بالدقيق بشكل بيضاوي طولي.
- ثم تلف علي شكل رول وتصبح مثل أصابع الفينو ثم توضع في صينية خبز مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت مع ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.
- تكرر هذه الطريقة حتي ننتهي من كل كور العجين ثم تترك في الصينية لتختمر مرة أخرى لمدة نصف الساعة حتي يتضاعف حجمها.
- يسخن الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن تماماً، ثم يدهن وجه العجين بالفرشاة بخليط البيض والحليب المخفوق.
- يخبز في الفرن التي تم تسخينها من قبل علي الرف الوسط لمدة 20 إلي 30 دقيقة حتي ينضج ويكتسب اللون الذهبي.
- نخرج العيش من الفرن ويغطي بفوطة نظيفة حتي يظل طري.
- ثم يقدم مع الجبن أو مع الحشوات المختلفة حسب الرغبة بألف هنا وشفاء.
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