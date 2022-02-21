نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق السحرية الطبيعية تمامآ لتبييض الكوع والرقبة بدون كيماويات و بدون آثار جانبية وبأسرع وقت و أقل مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الرقبة والكوع، من أكثر المشاكل المزعجة بالبشرة هي اسمرار بعض أجزاء الجسم مثل الرقبة والكوع، و أسباب إسمرار أى منطقة فى الجسم ترجع إلى عدة أسباب مثل تراكم طبقات الجلد الميت فوق بعضها بدون إزالة و كذلك اﻹختلال الهرمونى و أيضآ إرتداء ملابس غير مناسبة مما يؤدى إلى إحتكاك جلد المناطق المختلفة للجسم أثناء الحركة و أيضآ التعرض ﻷشعة الشمس لفترات طويلة، كل ذلك يؤدى إلى اﻹسمرار ذاك الأمر الذى يسبب الشعور بالحرج و فقدان الثقة فى النفس للفتايات المقبلات على الزواج و أيضآ للفتايات اللواتى لا يرتدين الحجاب، حيث تمثل تلك المشكلة قلق لهن فى كل مرة يخرجن من البيت، و عند إختيار الفتايات ملابسهن يحسبن ألف حساب لهذه المشكلة، و إسمرار مناطق فى الجسم هى مشكلة تحدث نتيجة خلل هرمونى أو التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس الحارقة و أيضآ الإحتكاك المتكرر و لفترة طويلة، كل تلك العوامل السابقة تؤدى إلى تراكم خلايا الجلد الميت لتبدأ مناطق من الجسم فى فقدان لونها الأصلى و تحولها إلى اللون الأسمر، مما يدفع الكثير للقيام بتجربة العديد من الوصفات الطبيعية لتبييض الرقبة والكوع، وهذا ما سنتحدث عنه خلال مقالنا.

وصفة اللبن والكركم

يساعد الكركم واللبن في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم بشكل ممتاز، فيتم مزج ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من اللبن، ومزجهم جيدًا، ثم وضعهم علي الكوع والرقبة لمدة نصف ساعة، وللحصول على نتيجة سريعة من الممكن تكرار الوصفة بشكل يومي.

وصفة العسل والليمون

الليمون من العوامل الهامة لتفتيح البشرة، ولكنه يتسبب بجفافها عند استخدامه وحده، وقد يتسبب في زيادة اسمرارها، ولذلك يتم إضافة ملعقة عسل نحل لعصير ليمونة، ثم القيام بدهان الرقبة والكوع بهذا المزيج، وتركه لمدة نصف ساعة، وللوصول لأفضل نتيجة تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.

وصفة زيت الزيتون والسكر

يتم مزج كوب من السكر مع نصف كوب من زيت الزيتون، ثم وضعهم على الرقبة والكوع، فهذا الخليط يقوم بتقشير الجسم والتخلص من أي خلايا ميتة بالجلد، والبدء بفركهم برفق لمدة خمسة دقائق، ثم شطفه بالماء، وتكرر تلك الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع.

وصفة الخل والزبادي

يساعد الخل في استعادة البشرة للونها الطبيعي، كما يساعد اللبن على تفتيحها، وللاستفادة منهما معًا، يتم مزج كوب من الزبادي مع كوب من الخل، ثم القيام بمزجهم جيدًا، ثم وضعهم على الرقبة والكوع وتركه حتى يجف تمامًا، ثم يتم غسله بالماء، ويمكن القيام بتلك الوصفة بشكل يومي.