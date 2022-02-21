نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 خلطات طبيعية للبشرة الدهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة حساسية، وإشكالية بسبب طبيعتها التي تفرز الكثير من الدهون، وبالتالي تظهر عليها البثور، والرؤوس السوداء، وحب الشباب، وغيرها من المشاكل المزعجة التي تشوه مظهر البشرة، وتشوه جمالها مثل اللمعان، والمسام الواسعة لكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لحل هذه المشكلة من دون إنفاق الكثير من المال، وشراء الأدوية، ومنتجات العناية بالبشرة المصنعة من المواد الكيميائية باهظة الثمن وجميعها من الخلطات الطبيعية الموجودة في منازلنا بصفة مستمرة والتي ليست لها أي اضرار علي صحة بشرتك وسوف نتعرف علي العديد من الخلطات والماسكات سهلة التحضير فتابعونا من خلال هذا المقال.

أسباب البشرة الدهنية

هناك أسباب كثيرة تجعل البشرة دهنية، ومنها ما يلي:

التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم.

الغذاء غير صحي.

الإجهاد، والتعب.

الأسباب الوراثية.

حيث أن هناك ميزة واحدة رائعة للبشرة الدهنية، وهي أنها تفضل شباب حيث تتأخر علامات التقدم بالعمر، و التجاعيد بالظهور عليها حيث أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالبشرة الدهنية.

علاجات طبيعية منزلية للبشرة الدهنية

فيما يلي أهم العلاجات المنزلية للبشرة الدهنية من مواد طبيعية:

بياض البيض:

يحتوي بياض البيض على كمية كبيرة من فيتامين أ، والتي يمكن أن تقلل من إفراز الدهون في الجلد، وتجفيفها.

ضعي بياض البيض على البشرة، واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء الدافئ.

كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع، و تفاجأ بالنتيجة.

بياض البيض مع الليمون:

حيث يمكنك أيضًا إضافة عصير نصف ليمونة إلى بياض البيضة، ومزجها جيدًا.

ثم بعد ذلك قومي بوضع الخليط على وجهك واتركيه لمدة ١٥ دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

عصير الليمون:

يعتبر عصير الليمون مصدرًا جيدًا حيث يحتوي على حامض الستريك الذي يعمل كعقار قابض. كما أن لديه خصائص مطهرة تعمل على تخفيف دهون البشرة، وإعادة توازن درجة الحموضة لها.

الليمون والماء:

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع نصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر.

ثم ضعيه على بشرتك باستخدام كرة قطنية.

اتركي خليط الليمون مع الماء لمدة ١٠ دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ.

يجفف عصير الليمون البشرة، لذلك تحتاجي إلى وضع مرطب خالٍ من الزيت بعد ذلك.

قومي بتكرار العملية مرة واحدة يوميًا.

ليمون، وعسل، وحليب:

قومي بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة عسل.

ملعقة من الحليب.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة قبل غسله بالماء البارد.

قومي بتكرار هذا العلاج مرة واحدة يوميًا، وتفاجئ بالنتائج الإيجابية خلال أسبوع.

زبادي:

يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي يقشر البشرة بلطف، ويمتص الدهون الزائدة من الوجه.

الحليب فقط:

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي على وجهك، واتركيها لمدة ١٥ دقيقة.

ثم اشطفيه بالماء البارد.

قومي بتكرار هذه العملية مرة واحدة يوميًا.

الحليب، والشوفان:

يمكنك خلط ملعقة من الزبادي.

ملعقة شوفان مطحون ناعماً.

ملعقة عسل دافئ.

ضعي الخليط على وجهك ثم اتركيه لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

الطماطم:

تتمتع الطماطم بخصائص قابضة وفيتامين سي الذي يعتبر رائعًا للبشرة الدهنية كما أنه يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة.

قطعي الطماطم إلى نصفين، وافركي بها البشرة، ثم اتركيها لمدة ١٥ دقيقة قبل شطفها بالماء.

التفاح:

يعمل التفاح كمقشر، ومطهر، وملطف للبشرة كما أنه علاج رائع للبشرة الدهنية حيث يساعد حمض الماليك الموجود في التفاح على تقشير خلايا الجلد الميتة، وامتصاص الدهون الزائدة من على سطح الجلد.