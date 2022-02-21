5 مشروبات علاجية لتنظيف الرئة وعلاج الكحة الناشفة والقضاء على آثار التدخين

تنظيف الرئة والبلغم وعلاج الكحة الناشفة دائماً ما يصاب الأشخاص بنزلات البرد التي يصحبها الكحة وتراكم البلغم في الصدر والتي تسبب شعور بالضيق لدى هذا الشخص، ومن المعروف أن الكحة عبارة عن فعل يقوم به جسم الإنسان بسبب وجود التهابات وشوائب تعوق عملية التنفس الطبيعية، ومن الممكن أن يتم التخلص من هذه الحالة عن طريق بعض الوصفات المنزلية.

تنظيف الرئة والبلغم وعلاج الكحة الناشفة

لكي يتم تنظيف الرئة بشكل كامل يجب أن يتم تناول كميات مناسبة من العسل بشكل مستمر، حيث يحتوي العسل على مواد تقوم بتغليف الجزء الخارجي من الحلق مما يساعد على تخفيف الألم الذي يشعر به هذا الشخص.

لكي يتم القضاء على البكتيريا والميكروبات الموجودة في الحلق والتخلص من البلغم أيضاً يجب أن يتم الغرغرة بمحلول الماء والملح، حيث يقوم هذا المحلول بدور كبير في إذابة كل المخاط العالق في مجرى التنفس.

إذا كان الشخص يعاني من احتقان الأنف بطريقة تسبب له الضيق، فعلاج هذه الحالة المرضية هو استنشاق البخار لأنه يخفف من هذه الحالة ويساعد في التخلص من الالتهابات الموجودة في هذه المنطقة.

المواظبة على شرب كميات مناسبة من الماء كل فترة، حيث تعتبر هذه من أكثر الطرق الفعالة في تخفيف الكحة وتنظيف الرئة.

ما هي أسباب الإصابة بالكحة؟

يصاب الشخص بالكحة والسعال إذا كان مصاب بنزلة برد قوية أو إذا كان يعاني من حساسية تجاه شيء ما.

الإصابة بالكحة أيضاً تكون بسبب الالتهابات الرئوية وأيضاً الالتهابات الموجودة في القصبة الهوائية.

إذا كان الشخص مدخن فإنه أكثر عرضة للإصابة بالكحة الشديدة التي مع مرور الوقت قد تسبب له الضيق.

إذا كان الشخص يتناول أنواع معينة من الدواء التي لها آثار جانبية مثل الكحة والسعال.

بينما إذا كنت مدخنا وتوقفت عن التدخين حديثا فننصحك بتناول أحد هذه المشروبات: