طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بكل تكاتها مثل محلات الحلواني في أقل وقت

تعتبر الكنافة من أفضل أطباق الحلويات الشرقية في الوطن العربي ومشهورة للغاية وأصلها من مدينة نابلس ولا يمكن الاستغناء عنها كطبق حلويات أساسي في شهر رمضان وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة ويحبها الكبار والصغار وتحتوي الكنافة بالقشطة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الكنافة بالقشطة بأكثر من طريقة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل

نصف كيلو من الكنافة

كوبين من اللبن

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

نصف كيلو سمن سائح

نصف كوب من القشطة

كوب من كريمة الحلويات

ملعقتان كبيرتان من السكر

كوبين من الشربات

مكونات عمل الشربات

كوب ونصف من السكر

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة عمل الشربات

نحضر وعاء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونحركه جيدا حتى يذوب السكر ونترك الخليط حتى يغلي ويتكون لدينا سائل ثقيل.

ثم نضع عصير الليمون ونتركه لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل