بديل الليزر.. طريقة إزالة الشعر للأبد سيسقط ولن ينمو ثانية وودعي الطرق التقليدية

استخدامك لطريقة إزالة الشعر للأبد من الوصفات الممتازة التي توفر عليك الذهاب إلى عيادات التجميل، بالإضافة إلى تكاليف إزالة الشعر بالليزر الباهظة الثمن كما أن الليزر من الممكن أن يتسبب في حروق لبعض أنواع من البشرة، أما الطرق الطبيعية فهي آمنة على البشرة ولا تسبب أي مشاكل، كما أنها تعمل على تغذية البشرة واكسابها اللمعان وتجعلها بيضاء كالقمر.

طريقة إزالة الشعر للأبد بالعدس

تتميز هذه الطريقة بأنها مقشر طبيعي للبشرة بالإضافة إلى إزالة الشعر نهائياً، كما أنها تترك البشرة ناعمة وملساء، تتكون هذه الوصفة من:

دقيق العدس الأصفر.

مسحوق حسب الصندل.

طمي مغربى.

عسل النحل

طريقه ازاله الشعر نهائيا

تمزج دقيق العدس مع مسحوق خشب الصندل والطمي المغربي بكميات متساوية.

بعد ذلك يتم خلط المكونات بالعسل حتى الحصول على قوام سميك.

ثم تفرد الوصفة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

بعد ذلك تترك الوصفة لمدة نصف ساعة.

ثم تفرك بحركات دائرية عكس اتجاه نمو الشعر.

بعبد ذلك تغسل البشرة جيدًا بالماء.

ثم يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى الحصول على القضاء على مشكلة الشعر الزائد نهائيا.

طريقة إزالة الشعر نهائيا بالحمص

تتميز هذه الوصفة بإعطاء نتائج مذهلة لإزالة الشعر نهائياً مع تكرار المداومة عليها، فهي وصفة طبيعية وغير مكلفة، وتتميز ببساطة مكوناتها كالتالي:

دقيق الحمص المطحون.

كركم.

خشب صندل مطحون.

لبن بودرة.

زيت الخردل.

ماء الورد

طريقة ازالة الشعر

يتم خلط دقيق الحمص والكركم وخشب الصندل بكميات مناسبة.

بعد ذلك نضع ملعقتين من زيت الخردل.

ثم تعجن الوصفة بماء الورد، توضع الوصفة على الجلد في المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

بعد ذلك تترك لمدة خمس وعشرين دقيقة.

ثم يغسل الجلد بالماء الدافئ.

بعد ذلك تكرر الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع حتى إخفاء الشعر نهائيا.

وفي الختام، لا تدعي هذه المشكلة تسبب لك احراج يمكنك التخلص من الشعر الزائد بطريقة إزالة الشعر للأبد، بطرق بسيطة وغير مكلفة، كما أنها طبيعية ولا تمثل ضرر على البشرة، ويمكنك تطبيقها بسهولة في المنزل دون الحاجة لخبراء تجميل، انت جميلة وتستحقين المزيد من الجمال والثقة بالنفس، كل ما عليك قراءة المقال باستخدام الوصفات المذكورة في المقال، ومتابعة كل ما هو مميز لدينا.