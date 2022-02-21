نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي فطائر إقتصادية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الفطائر من أشهي المخبوزات التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن والبطاطس والعجين، كما يتم حشوها بالجبن والبطاطس لهذا تعرف بمذاقها الرائع والمميز، كما يمكن تقديمها بجانب الكاتشب أو المايونيز، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر إقتصادية شهية في المنزل.

مقادير عمل فطائر إقتصادية

تحتوي الفطائر الاقتصادية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

٢ كيس من الخميرة الجافة.

كوب إلا ربع من الزيت.

للحشو

ربع كيلو من الجبن.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة من البصل.

٢ حبات من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الفطائر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر مقلاة ونقوم بتقطيع البصل مع وضع الزيت ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس ونخلطها ونطبخها على نار هادئة. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح ونخلطها جيداً ونتركها حتى تبرد. ثم نقوم بتحضير العجينة وهي إحضار وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة الحليب مع الزيت والماء وبياض البيض ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والسكر والخميرة، ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة يلتصق باليد. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين مع دهن العجين بقليل من الزيت، ثم نفتحه بسمك متوسط. بعد ذلك نقوم بوضع الجبن بشكل طولي مع لفها بالتساوي، ثم نقوم بمد المقاطع ونقوم بتقطيعها شرائح. ثم نقوم بلف العجينة بنفس الطريقة مع وضع البطاطس وتقطيعها إلى مثلثات، ثم نقوم بدهنها بفرشاة بصفار البيض مع رشها بالسمسم. بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تحمر ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق فطائر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

سر نجاح عجينة الفطائر

هناك عدة أسرار لنجاح عجينة الفطائر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بإضافة القليل من البيكنج بودر لتصبح العجينة بيضاء.

نخل الدقيق حتى يدخله الهواء ويساعد على ارتفاع العجينة.

لتصبح العجينة طرية يجب وضع ملعقة من الحليب البودرة.

كلما كان العجين لفترة أطول تصبح العجينة هشة.

طريقة عمل فطائر خفيفة بالشكولاتة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل فطائر خفيفة بالشكولاتة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-