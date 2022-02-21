أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة في مطبخك

نقدم لكل سيدة تحب عمل الأكلات السريعة نظرا لضيق وقتها وعدم حبها في صنع الطبيخ، نقدم لكي طريقة تحضير البيتزا السريعة والتي ستقومين بعملها في أقل وقت وستحصلين على نتيجة مبهرة، ويمكنك اتباع كافة النقاط التالية بدقة شديدة حتى تحصلين على نتائج رائعة، حيث تحتار جميع السيدات في عمل الأكل كل يوم وخاصة إذا كانت السيدة تعمل فهي تواجه هذه المشكلة كل يوم، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل البيتزا السريعة

نقدم لكل سيدة مكونات صنع البيتزا السريعة في المنزل وهي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كيس خميرة فورية سريعة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كيس الفانيليا.

كوب من الزيت.

كيس بيكنج بودر.

طريقة تحضير البيتزا السريعة

عليك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنع البيتزا وهي كالتالي:

أولا: قومي بتسخين فرن البوتاجاز قبل البدء في عمل عجينة البيتزا وتشكيلها على درجة حرارة تتراوح ما بين ١٨٠ درجة إلى ٢٤٠ درجة مئوية.

ثانيا: احضري وعاء للعجن وقومي بوضع كل ما يلي: نصف كيلو من الدقيق والبيكنج بودر وملعقة من الخميرة الفورية السريعة، ثم ضعي رشة ملح ونصف ملعقة صغيرة من السكر واخلطيهم جيدا بملعقة خشب.

ثالثا: قومي بإحضار الخلاط وضعي فيه نصف كوب من الزيت وكوب ونصف من الحليب وضعي عدد ثلاث من البيض ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا واخلطيهم في الخلاط حتى تمتزج المكونات جميعها جيدا.

رابعا: قومي بوضع الخليط على الوعاء الذي يحتوي على الدقيق بالتدريج واستمري في العجن الجيد حتى تمتزج المكونات بشكل جيد وتتكون كورة كبيرة متماسكة من العجينة.

خامسا: إذا كانت العجينة غير متماسكة قومي بوضع المزيد من الدقيق عليها حتى تتماسك.

سادسا: ثم بعد ذلك قومي بتقسيم العجين بعد أن يستريح إلى كور صغيرة وضعيها في صينية وامسكي كورة واحدة وافرديها في صينية الفرن واحشيها كما تحبين وضعيها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى تستوي.

نصائح عمل عجينة البيتزا السريعة

هناك بعض النصائح والحيل التي يمكنك عملها لتنجح البيتزا، ومن ضمنها: