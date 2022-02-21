أصنعي مشروب الكاكاو الساخن بمكونات سهلة بطعم وقوام لذيذ مثل الكافيهات

الكاكاو الساخن يعتبر من المشروبات المحببة للجميع الصغير والكبير فى وقت الشتاء حيث أنه يعطى الجسم سعرات حرارية تجعل الجسم أكثر دفئ غير أنه يوجد فيه الحليب وهذا يعطى الجسم الكالسيوم اى أنه مشروب مفيد ويعمل على تنظيم ضخ الدم فكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة لتحضيره فى المنزل مثل الكافيهات والمحلات لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة عمل مشروب الكاكاو فى المنزل بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية ومعكى خطوة بخطوة إليكى الوصفة.

طريقة تحضير مشروب الكاكاو الساخن

مكونات الوصفة:

نصف كأس كبير من بودرة الكاكاو “كاكاو غير محلى”.

ثلاثة اكواب من الحليب السائل.

نصف كاس من الماء المغلى.

ربع كوب من السكر الابيض.

نصف ملعقة من الفانيليا “ملعقة صغيرة”.

للتزيين يمكننا استخدام كريمة مخفوقة.

طريقة اعداد الوصفة:

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضعه على النار ثم نضع فيه نصف كوب كبير من الماء ونتركه حتى يغلى الماء . نأتى بوعاء آخر ونضع فيه نصف كوب من الكاكاو غير المحلى ونضيف إليه ربع كوب من السكر الابيض ونقوم بتقليبهم جيدا من بعضهم البعض ثم نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الماء المغلى. نترك الخليط يغلى على النار مع مراعاة تقليبه بصفة مستمرة لمدة دقيقتين من الزمن ثم نرفعه من على النار. نقوم بتسخين اللبن السائل فى قدر على النار ونضيف إليه نصف ملعقة من الفانيليا ثم نرفعه من على النار عندما يصبح دافئا ثم نقوم بتقسيمه على أربعة أكواب. نقوم بإضافة الكاكاو إلى كل كوب من اكواب الحليب ونقلب كل كوب حتى يختلط الكاكاو مع الحليب. يمكن إضافة كريمة مخفوقة على الوجة للتزيين وهذه الخطوة حسب الرغبة.

فوائد الكاكاو الصحية: