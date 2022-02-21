نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك موز وبيض تعالي اقولك على حلو يجنن عملتها مرة وندمت ولادي عايزنها كل يوم في المقال التالي
تحب الامهات عادة الابتكار في طريقة صنع الحلويات المختلفة و إعداد طرق مختلفة من الحلويات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سريعة يمكن من خلال إعداد نوع لذيذ من انواع الحلويات واضافة بعض المكونات له وهذا الحلو هو الحلو الذي يتم إعداده من البيض والموز لا يتم استخدام الكثير من المكونات فيه ولكن في نفس الوقت يكون له طعم لذيذ المختلفة ويتم اعدادها بشكل سريع ولا يستغرق وقتا طويلا ولا يحتاج إلى الفرن حتى يكون جاهز من خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذا الحلو الرائع الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد حلوى الموز بالبيض.
مكونات إعداد حلو الموز بالبيض
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه حلويات باستخدام مكونات وطرق كثيرة مناسبة وهذه المكونات هي:
- رشة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الناعم مطحون.
- كوب كبير من الدقيق المطحون.
- ستة حبة تقريبا من الموز.
- ملعقة صغيرة من الباكنج بودر .
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ¼ كوب من زيت القلي.
- بيضتين.
طريقة إعداد حلوى الموز باستخدام البيض
فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذه الحلوة بطريقة بسيطة وحتى تكون جاهزة للتقديم وهذه الطريقة هي:
- أولا لابد أن نقوم بإحضار المقادير بشكل أن دقيق حتى تكون جاهزة للاستخدام يتم إعداد الحلوى بشكل دقيق.
- لذلك نحضر حبات الموز ونقوم بتقطيع الموز إلى شرائح صغيرة.
- حضر وعاء آخر نضع في جميع المكونات الجافة الموجودة في هذه الوصفة وهي الفانيليا والسكر والملح ودقيقة ونبدأ في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نحضر طبق آخر ونضع في البيت ونقوم بخفق البيض جيدا بعد ذلك نضيف البيض إلى المكونات الجافة.
- بعد ذلك نقوم بوضع شرائح الموز داخل البيت وتقليب شرائح الموز جيدا.
- نضع 1\4 كوب من الزيت داخل طاسة ساخنة بعد ذلك تكون جاهزة ولها لون ذهبي ويتم تصفيتها من الزيت حتى يتم تناولها بطعم رائع ولذيذ مثل المطاعم الكبري ذات طعم رائع ولذيذ جدا يعطي مذاق خاص
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ