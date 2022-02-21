أسرع طريقة لعمل العيش الفينو الهش والخفيف وطري مثل الأفران بدون بيض

العيش الفينو من أكثر المعجنات التي نقوم باستخدامها في تحضير السندويشات للمدارس و الإفطار، فهو واحد من المعجنات التي لا يمكن الإستغناء عنها في الإفطار و العشاء لذلك تقوم الأمهات باستخدامه في تحضير اللانش بوكس، ولذلك يبحث عدد كبير من الأمهات عن الطريقة الصحيحة لتحضير العيش الفينو من المنزل بطريقة الافران لكي تحصلون على قوام خفيف و هش و طري وسنقدم لكم خلال السطور التالية خطوات عمل العيش الفينو.

مقادير العيش الفينو

هذه النوع من المعجنات لا يحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا فهو لا يحتاج إلى إضافات كثيرة، المكونات هي:

4 أكواب من الدقيق يفضل أن يكون نوع الدقيق خاص بالمخبوزات.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير العيش الفينو