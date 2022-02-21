نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاندومي الصحية بديل الجاهز في البيت بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي الصحية بديل الجاهز في البيت بكل سهولة - ثقفني
يعتبر الأندومي من أشهر الأكلات السريعة ويمكن تقديمها بأكثر من نكهة مختلفة وله شعبية كبيرة في مختلف دول العالم، تعد طريقة عمل الأندومي زي الجاهز في البيت من الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت ولذلك فان تحضير وصفة الاندومي في البيت يكون أكثر أماناً وصحة، وسوف نتعرف على طريقة عمل الأندومي في المنزل بطريقة سهلة صنعها في المنزل ومفيدة أيضا للأطفال وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الاندومي في المنزل
المكونات:
- نصف كيلو جرام من المعكرونة إسباجتي الرفيعة أو الشعرية.
- عدد أثنين مكعب مرقة دجاج.
- عدد أثنين ملعقة كبيرة من زيت الطعام.
- ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم المجفف.
- ملعقة واحدة صغيرة من البصل المفروم المجفف.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الشطة الناعمة.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كمية وفيره من الماء.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء ثم ضعي الإناء على النار وضيفي إليه الماء ثم نصف كيلو جرام من المعكرونة إسباجتي الرفيعة بحيث أن الماء تغطي المعكرونة بالكامل.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح الطعام وملعقة صغيرة من الكمون المطحون مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ومكعب من مرقة الدجاج ويضاف إليهم ملعقة من زيت الطعام قلبي جميع المكونات معاً.
- الخطوة الثالثة بعد ذلك قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم ضعي على النار وضعي فيها ملعقة من زيت الطعام مع ملعقة من الشطة ثم يضاف إليهم مكعب واحد من مرقة الدجاج مع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم المجفف وملعقة صغيرة من البصل المفروم المجفف قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يتم التجانس بينهم ثم بعد الانتهاء من سلق المعكرونة ضعي جميع البهارات عليها ثم قلبي المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى يتم التجانس بينهم ثم نرفع الأندومي على النار ويمكنك سلق الدجاج وتقطيعه إلى شرائح أو اللحم ووضعه مع الأندومي الساخن ثم بعد ذلك قدميه الأندومي وهو ساخن إلى أفراد أسرتك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ