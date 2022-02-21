احصلي على أسنان ناصعة البياض بمكونات طبيعية من منزلك

تعتبر الأسنان من الأشياء التي تتعرض إلى كثير من المؤثرات الخارجية بسبب تناول الكثير من المواد الغذائية التي قد تضر بصحة الأسنان وكذلك تؤثر على لون الأسنان مما يتحول بياض الأسنان إلى اللون الأصفر المزعج حيث يوجد أسباب متعددة لصفار الأسنان السبب الأول هو تناول المشروبات الغازية والكافيين مثل القهوة والمشروبات التي تحتوي على الصودا، بالإضافة إلي عدم العناية المتكاملة بنظافة الأسنان وغسلها على الأقل مرتين يومياً قد يؤثر على صحة الأسنان بالسلب، لذلك لا بد الحرص على تنظيف الأسنان يومياً ولكن يعاني البعض من حساسية إتجاه استخدام المعجون ولا يستطيعون غسل الأسنان بشكل مريح لذلك نقدم لكم الحل البديل لاستخدام المعجون وهو استخدام مكونات طبيعية من المنزل وللتعرف على طريقة التحضير يمكنكم متابعة هذا المقال.

طريقة طبيعية لتبييض الأسنان

وصفة الليمون والفراولة:

تمتاز ثمرات الفواكه بقدرة هائلة في تنظيف الأسنان وجعلها لامعة ومن أكثر الفواكه التي تساعد على تبييض الأسنان هي الليمون والفراولة ويمكن استبدال أيّ منهم للاستخدام عن طريق فرك الأسنان بالليمون وشرائح الفراولة مرتين يومياً ولكن إذا كنت تعاني من حساسية اللثة يفضل عدم استخدام الليمون.

وصفة البرتقال لتبييض الأسنان:

يعتبر البرتقال مفيد بشكل كبير لتغذية الجسم ومد الجسم بالفيتامينات لذلك يمكنك استخدام قشور البرتقال الخارجية في فرك بها الأسنان من الإتجاه الأبيض يومياً حيث يساعد على تبييض الأسنان.

نصائح للحفاظ على بياض الأسنان: