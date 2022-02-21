ايه اللي ممكن يحصل لو لبستي البنطلون الجينز طول اليوم

الجينز الضيق من الستايلات الموضة بقاله سنين ولسه موضته مستمرة في 2022 ، الا انه من الافضل تختاري حاجة اكتر مرونة وواسعة اكتر ، لان لبس الجينز الضيق كتير ولفترة طويلة ممكن يسبب مشاكل ويأثر على الصحة اكتر ما تتخيلي ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على اضرار لبس الجينز الضيق.

اضرار لبس الجينز الضيق:

1- ممكن يسبب لك اصابة في الساقين:

الافضل انك تبدلي ما بين لبس الجينز الضيق او السكيني والجينز الواسع ، لان لبس الجينز الضيق لفترات طويلة ، خصوصا لو بتتحركي او قاعدة طول اليوم ، ممكن انه يأذي عضلات واعصاب الساقين ، كمان الجمع ما بين الجينز الضيق والاحزمة الضيقة ممكن انه يسبب الاحساس بالتنميل والالم والوخز في مقدمة الفخدين ، وهي حالة معروفة باسم متلازمة سكيني بانت.

2- ممكن يبطيء الدورة الدموية:

لو بتحسي بتقل وتعب في الساقين بعد لبس الجينز الضيق ، يبقى الافضل انك تختاري البنطلونات الواسعة المريحة اكتر ، لبس الملابس الضيقة حوالين منطقة الخصر ممكن يأدي تقليل الدورة الدموية ويخلي صعب على عروقك ضخ الدم مرة تانية للقلب وباقي الاعضاء.

3- هيخلي حرقة المعدة اسوأ:

ممكن تكوني لاحظتي ان الجينز الضيق بيسيب نتؤات عميقة وحساسة حوالين الخصر لو لبستيه فترة طويلة ، الحقيقة ان لبس الملابس الضيقة اللي بتكون ضاغطة على البطن ممكن انها تسبب ارتداد الحمض ، وهي واحدة من اكتر مشاكل الامعاء شيوعا اللي بيعاني منها كتير من الناس ، وحتى لو كانت صحتك كويسة ومش بتحسي بحموضة او حرقة في المعدة ، لكن ما زال عندك فرصة للاصابة بارتجاع المريء لو بتلبسي ملابس ضيقة بانتظام على مدار اسبوعين.

4- ممكن يأثر على وضع ضهرك:

الجينز الضيق على المدى الطويل ممكن يسبب لك تراخي ، لان الجينز الضيق بيخل بالتوازن الصحي بين اسفل الضهر والوركين ، ولانه ممكن يسبب تنية مفرطة في اسفل الضهر ، ده هيزود الضغط على فقرات العمود الفقري.

5- مش كويس لصحتك الانجابية:

لبس الجينز الضيق يوميا ممكن انه يزود من خطر التعرض لبعض الالتهابات والتهيج ، وواحدة منها هي التهاب الفرج ، وهي حالة بيكون فيها الم مزمن في المنطقة الحساسة ، والباحثين لقوا ان النساء اللي بيلبسوا الجينز الضيق 4 مرات او اكتر في الاسبوع معرضين اكتر للاصابة بألم الفرج من النساء اللي مش بيلبسوا بنطلونات ضيقة.

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