بمكون واحد فقط... طريق عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق هتعملى بية كافة الحلويات ومش هتفكرى تشتريه تأني

عمل الفستق الكداب، ترغب في تحضير حلوى لذيذة واقتصادية تحتوي على الفستق ولكن سعره مرتفع، الفستق من المكونات التي يزداد سعر الكيلو منها عن 500ج وهذا السبب يجعل الكثير من السيدات ليس لديهم الرغبة في وضعه بالحلوى، لا تتركي سعر الفستق سبب في عدم تحضير حلوى لذيذة بالفستق وقومي بتحضير الفستق الكداب من مكون واحد فقط بالقليل من الخطوات تحصلين على بودره فستق توضع على وجه الحلوي.

عمل الفستق الكداب

طريقة عمل الفستق الكداب

في وعاء قومي بوضع ماء واتركيه حتى يغلي.

ضعي بعد ذلك الفول السوداني في الوعاء بعد غلق النار عليه.

ضعي لون الطعام الذي يحصل لون الفول اللون الفستقي وهو لون قريب من الأخضر الفاتح.

قومي بترك الفول حتى ينقع لمدة من الوقت.

بعد ذلك قومي بتصفية الفول من الماء بالكامل وضعيه على صينية فرن موضوع عليها ورق زبدة.

انثري الفول في الصينية وضعيه في الفرن على درجة حرارة عالية حتى يحمص.

يوضع بعد ذلك في الكبة الكهربائية أ وز في طحانة البهارات ولن تلاحظين الفرق بين الفستق الكداب والفستق الطبيعي.

قومي بنثره على الحلويات والكريم كراميل، له نفس الطعم ويعطي الحلويات نفس الطعم الخاص بالفستق الطبيعي.

الفستق الكداب بماء الورد

طريقة الفستق الكداب بماء الورد