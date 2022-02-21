إزالة تجاعيد وشد البشرة بملعقة كركديه ونشا ستبدين أصغر سناً عند وضعه من أول مرة

تسبب ظهور بعض العلامات على البشرة العديد من المشكلات لدى الغالبية من الفتيات لأن البشرة هي التب تعطي أي فتاة الثقة بنفسها وتمنح البشرة البيضاء الناعمة الصافية جاذبية لأي فتاة بشكل كبير وتجعلها تظهر بمظهر مقبول، ولكن توجد هناك العديد من المشكلات التي تواجه بشرة أي فتاة وهي مشكلة ظهور التجاعيد التي تجعل هذه التجاعيد الفتيات يظهرون وكأنهم متقدمون في العمر على الرغم من صغر سنهم وتسبب لهم العديد من الضيق والمشكلات النفسية وجعلتهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الطرق والوسائل التي تجعلهم يتمكنون من التخلص من هذه التجاعيد نهائيا.

وقد إستخدم البعض من الفتيات بعض الخلطات الكيميائية التي لها أضرار كبيرة على البشرة حيث أن هذه الخلطات الكيميائية تعمل على التخلص من تجاعيد الوجه وكذلك تترك بعض الأضرار والمشكلات الجانبية الأخرى ومنها تقشير طبقات الجلد السطحية التي تعمل على ظهور إلتهابات شديدة في الجلد، والبعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة في شد البشرة وتجعلكي تتخلصين من الخطوط الرفيعة.

مكونات كريم الكركديه والنشا للتخلص من التجاعيد

طبق متوسط الحجم من الكركديه.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم الكركديه والنشا للتخلص من التجاعيد