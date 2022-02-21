نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تجاعيد وشد البشرة بملعقة كركديه ونشا ستبدين أصغر سناً عند وضعه من أول مرة في المقال التالي
تسبب ظهور بعض العلامات على البشرة العديد من المشكلات لدى الغالبية من الفتيات لأن البشرة هي التب تعطي أي فتاة الثقة بنفسها وتمنح البشرة البيضاء الناعمة الصافية جاذبية لأي فتاة بشكل كبير وتجعلها تظهر بمظهر مقبول، ولكن توجد هناك العديد من المشكلات التي تواجه بشرة أي فتاة وهي مشكلة ظهور التجاعيد التي تجعل هذه التجاعيد الفتيات يظهرون وكأنهم متقدمون في العمر على الرغم من صغر سنهم وتسبب لهم العديد من الضيق والمشكلات النفسية وجعلتهم هذه المشكلة يبحثون عن بعض الطرق والوسائل التي تجعلهم يتمكنون من التخلص من هذه التجاعيد نهائيا.
وقد إستخدم البعض من الفتيات بعض الخلطات الكيميائية التي لها أضرار كبيرة على البشرة حيث أن هذه الخلطات الكيميائية تعمل على التخلص من تجاعيد الوجه وكذلك تترك بعض الأضرار والمشكلات الجانبية الأخرى ومنها تقشير طبقات الجلد السطحية التي تعمل على ظهور إلتهابات شديدة في الجلد، والبعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة في شد البشرة وتجعلكي تتخلصين من الخطوط الرفيعة.
مكونات كريم الكركديه والنشا للتخلص من التجاعيد
- طبق متوسط الحجم من الكركديه.
- خمسة ملاعق كبيرة فقط من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
طريقة تحضير كريم الكركديه والنشا للتخلص من التجاعيد
- أغسلي أولا وجهك بالغسول المناسب لنوع بشرتك وبالماء الفاتر ثم نشفيه ثم قومي بتحضير عمل الكريم.
- أحضري حلة وضعي بها كمية من الماء مع كمية الكركديه وأتركيها على النار حتى تغلي ويصبح لون الماء أحمر.
- بعد ذلك قومي بتصفية حبات الكركديه من الماء وضعي بماء الكركديه النشا وقومي بتقليبه حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.
- بعد ذلك أرفعيه من على النار وضعي زيت جوز الهند وماء الورد وقلبيه جيدا وأتركيه حتى يبرد.
- بعد أن يبرد ضعيه على بشرتك وأتركيه لمدة خمسة وثلاثون دقيقة بعد ذلك أغسلي بشرتك بالماء البارد جيدا ثم جففيه بواسطة قطعة من القطن وإستخدمي المرطب المناسب لكي وكرري الوصفة يوميا للحصول على نتيجة أفضل.
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