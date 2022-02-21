ألذ مشروب قهوة ممكن تشربيها أعملي القهوة بالرغوة الكثيفة وبوش كثيف بطعم ومذاق لذيذ

تعتبر القهوة من أكثر المشروبات التيج يقبل على تناولها العديد من الناس لأن القهوة تعد من المشروبات المهمة في حياة كل إنسان، وتعتبر القهوة علاج هام في التخلص من أللام الصداع وغيرها من الأنواع الأخرى، وتوجد هناك العديد من الأنواع الأخرى من القهوة حيث يوجد منها القهوة التركية والقهوة الفرنسية والقهوة المحوجة والقهوة الغير محوجة وفي جميع حالاتها تبدو بطعم لذيذ ورائع، ويمكننا تناول القهوة في العديد من الأوقات.

حيث يمكننا تناولها في وجبات الإفطار لأنها تعمل على خسارة الوزن بشكل كبير بالإضافة إلى أنها يمكننا تناولها في المساء وغيرها من الأوقات الأخرى على مدار اليوم، وتسعى دائما الناس جميعا لتناول القهوة بشرط أن تحتوي على رغوة كثيفة على سطحها لذلك عندما يرغبون بتناول القهوة يقومون بالذهاب إلى بعض الكافيهات الخارجية التتي تعمل على تقديمها بأغلى الأسعار ويعتقد الكثير أن لعمل القهوة بالرغوة التي ترغبين بها يعتقدون أنه يشترط وجود المضرب الكهربائي.

مكونات القهوة بالرغوة الكثيفة

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من بودرة القهوة.

كمية من السكر على حسب رغبتك.

ملعقتان كبيرتان إثنان فقط من الحليب السائل.

كمية صغيرة من الماء تناسب حجم الكنكة التي تقومين بعمل القهوة بها.

طريقة تحضير القهوة بالرغوة الكثيفة