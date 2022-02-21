دجاج كنتاكي الأصلي بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي دجاج كنتاكي المقرمش بأقل تكلفة وبطعم رائع

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن طريقة لتتبيل الدجاج بشكل جميل روائع ويبحثون عن هذه التتبيلة حتى يتمكنون من الحصول على القرمشة التي نقوم بتناولها في المطاعم والكافيهات الخارجية، ويعتبر الدجاج من المأكولات اللذيذة التي من الواجب علينا تناولها لأن الدجاج يعد من المأكولات الغنية بالبروتين اللازم والذي يحتاجه الجسم بشكل كبير في بناء الأنسجة والعضلات التي يحتاجها الجسم بشكل كبير ويعتبر الدجاج من المأكولات التي يمكنها أن تدخل في العديد من الوجبات الأخرى.

حيث يوجد هناك البعض من الناس يقومون بعمل الدجاج في صينية من البشاميل والمكرونة والبعض الأخر من الناس يقومون بعمل الدجاج على الطريقة المشوية أو المحمرة في الزيت مع بعض المقبلات والإضافات الأخرى مثل الأرز أو البطاطس وغيرها من المأكولات الأخرى، ودائما نلاحظ العديد من الأطفال يقبلون على تناول دجاج الكنتاكي في بعض المطاعم الخارجية التي تعمل على تقديمه بأغلى الأسعار بالإضافة إلى علينا أن تتجنب تناول هذه الأطعمة لأنها من المحتمل أن تكون تحتوي على بعض الملوثات التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات تتبيلة دجاج كنتاكي

قطع من الدجاج.

حبة واحدة من البصل المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المفروم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية من البقسماط.

كمية من المقرمشات المطحونة المملحة.

طريقة تحضير تتبيلة دجاج كنتاكي