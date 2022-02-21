نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر في المنزل بطعم مقرمش وسر نجاحه مثل محلات الطرشي في المقال التالي
تعتبر المخللات من أكثر أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها جميع الناس لأن المخللات هي التي تعطي النكهة والطعم اللذيذ بجانب المأكولات بالإضافة إلى فتح الشهية بشكل كبير لذلك علينا بأن نقوم بتناول المخللات ولكن في نفس الوقت يجب ألا نفرط في تناولها لأن لها العديد من الأضرار الأخرى ومنها أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح تعمل على إصابتنا بأمراض الكلى التي تسبب لنا العديد من الحصوات التي تعمل على إصابتنا بالتعب بشكل كبير، وتوجد هناك العديد من الخضروات التي يمكننا عمل المخللات بها مثل عمل الكرنب وعمل القرنبيط وعمل الجزر واللفت والزيتون وغيره من الأنواع الأخرى اللذيذة، ويعتبر الزيتون من المخللات اللذيذة التي تدخل في العديد من المأكولات حيث يقوم البعض من الناس بتناوله بجانب المأكولات والوجبات السريعة والبعض الأخر يقوم بوضع الزيتون المخلل في بعض المأكولات مثل البيتزا أو الكريبات وغيرها من المأكولات الأخرى.
مكونات مخلل الزيتون
- كيلو من الزيتون الأخضر.
- ثمانية ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.
- كوب إلا ربع من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.
- ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.
- خسمة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير مخلل الزيتون
- قومي أولا بغسل الزيتون جيدا بالماء ثم أحضري برطمان كبير وضعي به كمية من الزيتون بعد غسله جيدا.
- بعد وضع الزيتون في البرطمان قومي بتحضير محلول الملح الذي يتم وضع وتخليل الزيتون به عن طريق تحضير إناء وضعي به كمية من الماء مع الخل مع الملح الأبيض مع عصير الليمون مع حبة البركة والعصفر.
- بعد وضع هذه المكونات في الإناء قومي بتفليبها جيدا حتى تتمكني من ذوبان المكونات ببعضها جيدا بعد ذلك قومي بوضع هذا المحلول في البرطمان وإستمري في وضع المحلول حتى يغمر الزيتون.
- بعد ذلك قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت على سطح البرطمان وقومي بغلق البرطمان جيدا بواسطة غطاء محكم، وأتركي هذه البرطمان لمدة من الوقت حتى ينضج لتتناوليه بطعم لذيذ.
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