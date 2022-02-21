طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر في المنزل بطعم مقرمش وسر نجاحه مثل محلات الطرشي

تعتبر المخللات من أكثر أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها جميع الناس لأن المخللات هي التي تعطي النكهة والطعم اللذيذ بجانب المأكولات بالإضافة إلى فتح الشهية بشكل كبير لذلك علينا بأن نقوم بتناول المخللات ولكن في نفس الوقت يجب ألا نفرط في تناولها لأن لها العديد من الأضرار الأخرى ومنها أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح تعمل على إصابتنا بأمراض الكلى التي تسبب لنا العديد من الحصوات التي تعمل على إصابتنا بالتعب بشكل كبير، وتوجد هناك العديد من الخضروات التي يمكننا عمل المخللات بها مثل عمل الكرنب وعمل القرنبيط وعمل الجزر واللفت والزيتون وغيره من الأنواع الأخرى اللذيذة، ويعتبر الزيتون من المخللات اللذيذة التي تدخل في العديد من المأكولات حيث يقوم البعض من الناس بتناوله بجانب المأكولات والوجبات السريعة والبعض الأخر يقوم بوضع الزيتون المخلل في بعض المأكولات مثل البيتزا أو الكريبات وغيرها من المأكولات الأخرى.

مكونات مخلل الزيتون

كيلو من الزيتون الأخضر.

ثمانية ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

كوب إلا ربع من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

خسمة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير مخلل الزيتون