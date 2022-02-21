نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي البيتي فور الناعم بمكونات غير مكلفة وطعم يذوب في الفم ألذ وأحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
من ألذ وأحلى أنواع حلويات العيد أو مخبوزات العيد هي البيتي فور الناعم فهو من الحلوى اللذيذة ذات المذاق الرائع والقوام الهش ويعتبر من ضمن أنواع الحلويات المعروفة على مستوى العالم، ولكنه يرجع في الأصل إلى فرنسا حيث أنها هي اول دولة قامت بعمل البيتي فور المميز بعدة أشكال مختلفة، ولأن يوجد الكثير من الأشخاص يعشقون تناوله دائما فتقوم أغلبية النساء بعمله في أي وقت، لذلك لا يشترط وجوده في المناسبات أو في الأعياد فطريقة تجهيز البيتي فور من أسهل طرق المخبوزات التي يمكن عملها.
البيتي فور من أجمل وأحلى مخبوزات العيد وسهل جدا في تجهيزه ويمكن الإحتفاظ به لفترة طويلة ومن الممكن أن نقوم بعمله بعدة نكهات مختلفة، فمن ضمن هذه النكهات هي نكهة القهوة أو الكاكاو أو النسكافية وغيرهم ويتم حشوه بالمربى أو بالشوكولاته ولكن الشوكولاته هي التي تكون مفضلة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص.
مكونات البيتي فور الناعم
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى.
- كوب واحد كبير من السكر.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- بيضتان.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.
- كمية مناسبة من المربى.
- كمية مناسبة من جوز الهند.
طريقة عمل البيتي فور الناعم
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ونضيف إلى البيض كوب واحد كبير من السكر ثم نضع كوبان كبيران من السمنة البلدى ويتم إحضار مضرب البيض الكهربائي.
- ثم قومي بتشغيل المضرب على سرعة متوسطة ونستمر في الخلط لمدة عشر دقائق تقريبا لكي يتم الحصول على قوام لونه فاتح ويكون كريمي وهش.
- وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بخلطهم مع بعض.
- ثم نضع الخليط الجاف إلى الخليط الكريمي ونقوم بعجنهم بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وسهلة التشكيل وبعد ذلك نقوم بتقسيم هذه العجينة إلى نصفين، نصف يكون باللون الأبيض والنصف الآخر نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام ويتم عجنه جيدا وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ويتم تشكيل عجينة البيتي فور البيضاء والبني ونحضر صواني ونضع بها البيتي فور بدون دهنها ونضعها في الفرن ونتركه حتى يكون باللون الذهبي ويتم إخراجه وعندما يبرد نقوم بتزيينه بالمربى وفي النهاية نضيف إليه رشة من جوز الهند.
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