بمكونات دايبة دوب أعملي البسكويت الناعم على أصوله بطريقة ناجحة وطعم خفيف ولذيذ

البسكوت هو من الحلويات اللذيذة، فهو من المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار، ويتم تناولها في الصباح مع كوب الشاي أو الحليب، وتقوم كل أم بإعداد البسكوت في المنزل خاصتًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة إعداد البسكوت اللذيذ في المنزل حتى يكون متواجد بشكل دائم.

طريقة تجهيز البسكوت في المنزل بكل سهولة

تبحث دائمًا الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البسكوت المقرمش الرائع في المنزل وذلك حتى يستمتع بتناوله أفراد الأسرة بشكل دائم، و بتكاليف أقل وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة او السمن حسب المتواجد.

بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

باكو من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير