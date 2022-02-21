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عمر شويل - جدة بمكونات دايبة دوب أعملي البسكويت الناعم على أصوله بطريقة ناجحة وطعم خفيف ولذيذ - ثقفني
البسكوت هو من الحلويات اللذيذة، فهو من المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار، ويتم تناولها في الصباح مع كوب الشاي أو الحليب، وتقوم كل أم بإعداد البسكوت في المنزل خاصتًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة إعداد البسكوت اللذيذ في المنزل حتى يكون متواجد بشكل دائم.
طريقة تجهيز البسكوت في المنزل بكل سهولة
تبحث دائمًا الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البسكوت المقرمش الرائع في المنزل وذلك حتى يستمتع بتناوله أفراد الأسرة بشكل دائم، و بتكاليف أقل وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- ثلاث اكواب من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الزبدة او السمن حسب المتواجد.
- بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة ملح.
- ملعقة بيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- باكو من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب، وأضيفي بداخله الزبدة مع السكر، واخلطي المكونات حتى تتجانس بشكل كامل ويصبح كريمي القوام ويفضل استخدام المضرب الكهربائي حتى يحقق أفضل نتيجة واسرع.
- اضيفي البصل بشكل تدريجي مع إضافة الفانليا للخليط.
- أعيدي الخلط جيدًا بشكل كامل حتى تتجانس.
- أضيفي إلى المكونات الان الدقيق ولكن بعد خلطه والبيكنج باودر، ورشة الملح والنشادر.
- ويتم إضافة هذا المكونات بشكل تدريجي حتى تتمكني من تجميع المكونات وعجزها مع بعض بشكل سهل.
- اعجني المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة.
- اتركي عجينة البسكوت لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بفرد العجينة وتشكيلها باستخدام السكينة إلى اصابع طويلة أو حتى دوائر.
- أو يمكنك استخدام ماكينة البسكوت إذا كانت متوفرة لديك لعمل اجمل الاشكال المختلفة البسكوت.
- بعد الانتهاء من كل الكمية.
- أحضري صاج مناسب للفرن
- ضعي طبقة من ورق الزبدة على الصاج.
- رصي البسكوت بشكل متناسق ولكن مع مراعاة وجود مسافة بين قطع البسكويت.
- ادخلي البسكويت الفرن في الرف الاوسط حتى لا يحترق.
- اتركي البسكويت لمدة ١٥ دقيقة فقط، وقلبي البسكوت حتى الحصول على وجه ذهبي مميز.
- يمكن اخراج البسكوت من الفرن.
- اتركي البسكويت حتى يبرد وذلك حتى لا ينكسر عند إزالته وهو مازال ساخن.
- يمكنك تقديم أصابع البسكويت اللذيذة الان.
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