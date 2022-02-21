نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي كيكة الشوكولاتة غرقان بالصوص بمقادير اقتصادية وبطعم هش وخفيف في 15 دقيقة في المقال التالي
كيكة الشوكولاته من أنواع الكيكات التي يعشقها جميع الأشخاص وخاصة عشاق الشوكولاته ومنهم صغار السن حيث أنهم يرغبون دائما في تناولها بشكل كثير وفي أي وقت، فهي تكون مليئة بالشوكولاته لأن عجينة الكيكة نفسها تحتوي على كمية من الكاكاو الخام وعند خروجها من الفرن نضيف إليه صوص من الشوكولاته، ومن الممكن أن يتم تزيينها بكمية قليلة من المكسرات المجروشة أو بقطع من الفواكه أو نضيف إليها كريم شانتيه، فكل هذا يكون علي حسب الرغبة وطريقة عمل هذه الكيكة سهلة جدا وبسيطة.
كيكة الشوكولاته تعتبر من ألذ أنواع الكيك والتي يعشقها العديد من الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن حيث أنها تتميز بطعم جميل وتحتوي على كمية من صوص الشوكولاته وهذا ما يفضله الكثير من الناس، وتوجد أنواع كثيرة من الكيك غيرها ومنها كيكة الفانيليا وكيكة البرتقال وكيكة القهوة وغير ذلك الكثير.
مكونات كيكة الشوكولاته
- كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير ونصف من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- رشة من الملح.
- كوب إلا ربع من الكاكاو الخام.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج صودا.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ثلاث بيضات.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل الدافئ.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة الطرية.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
- نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء في عمل الكيك على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى يتم تسخينها جيدا عند وضع صينية الكيك بها.
- ثم نحضر طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض ونضيف إليه كوب إلا ربع من الكاكاو الخام ولابد من أن نقوم بنخل الدقيق والكاكاو معا ويتم خلطهم.
- وبعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ثم نضع كوب واحد كبير ونصف من السكر ويتم تشغيل الخلاط لمدة خمس دقائق لذوبان السكر وخفق البيض.
- وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج صودا ويتم تشغيله مرة أخرى ثم نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي إلى هذا الخليط.
- ويتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في تشغيل الخلاط للحصول على خليط كريمي ولونه أبيض ثم نضعه في وعاء عميق ونضيف إليه خليط الدقيق والكاكاو، ثم نضع الحليب السائل والماء الدافئ ويتم عجنهم بإستخدام مضرب السلك حتى تكون عجينة سائلة وناعمة ثم نضعها في الصينية التي يتم دهنها بالزبدة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي ساعة إلا ربع.
- وفي هذا الوقت يتم تجهيز صوص الشوكولاته وهذا من خلال تجهيز وعاء ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل الساخن ونضيف إليه الزبدة والنوتيلا وشوكولاته مبشورة ويتم خلطهم ونضعه على الكيكة عندما تبرد.
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