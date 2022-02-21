ملعقة منه لتنظيف الشرايين وإنعاش القلب وإخراج الدهون المتراكمة في شرايينك خلال أسبوع فقط

‏يعاني الكثير من الناس خلال هذه الفترة من مشكلة تصلب الشرايين وانسداد الشرايين وهي أحد المشاكل الخطيرة التي يصاب بها الكثير من الناس وهي مرتبطة بمرض القلب وتعد من أحد أمراض القلب لأنها تحدث بسبب زيادة مستوى الكلسترول في الجسم وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج هذه المشكلة ولكن حتى لا تصبح هذه المشكلة كبيرة وتزيد في الجسم يمكن استخدام بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص وعلاج الشرايين المسدودة في الجسم خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الوصفات التي تساعد على التخلص من تصلب الشرايين وهي الوصفة الألمانية الفعالة التي يمكن استخدام مكوناتها حتى نحصل على نتيجة جيدة التخلص من مشكلة الشرايين المسدودة خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذه الوصفة وطريقة اعدادها ‏وطريقة استخدامها.

‏مكونات خلطة تنظيف الشرايين المسدودة

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فيما يلي سنتحدث عن مكونات هذا الخليط وهو يتكون من مكونات طبيعية تساعد على التخلص من الشرايين المسدودة وذلك من خلال استخدام بعض المكونات التي تساعد على تنظيف هذا المكان بشكل جيد وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط تنظيف الشرايين المسدودة وهذه المكونات هي :

اثنين لتر من الماء الصافي

10فصوص من الثوم

حبة صغيرة من الزنجبيل الطازج

ليمونة واحدة بالقشر.

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طريقة ملعقة لتنظيف الشرايين المسدودة

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الوصف التي تساعد على تنظيف الشرايين بشكل الجيد والتخلص من انسداد الشرايين ‏وهذه الخطوات هي:

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