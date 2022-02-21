بأبسط المقادير أعملي بسكويت الشاي اليومي الاقتصادي بطريقة هشة وخفيفة وتذوب في الفم

البسكويت من احلى المخبوزات المحبوبه لدى الكبار والصغار، وهو من المخبوزات الغربيه المنتشرة بشكل كبير فى كل الدول، يوجد منه انواع كثيرة منها البسكويت السادة او البسكويت بالشيكولاته او البرتقال، وهو يتكون من مقادير بسيطه موجوده فى كل منزل لذالك تحرص الامهات دائما على تحضيرة فى المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكوت الشاى.

طريقة عمل بسكويت الشاى

المكونات

٤اكواب من الدقيق الابيض المنخول.

كوب من السكر الابيض.

٢ كوب كبير من الزبدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الخل.

٣بيضات.

الطريقة

نحضر وعاء عميق وننخل فيه الدقيق مع البيكنج بودر.

فى العجان الكهربائى نضع الزبدة مع السكر والفانيليا ونخفقهم جيدآ حتى نحصل على القوام الكريمى.

نضف اليهم البيض واحده تلو اخرى.

نفرغ محتويات الخليط من الكبه فى وعاء عميق.

نضف الدقيق الى الخليط تدريجيآ مع استمرار العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينه ترتاح لمدة ١٠دقائق.

نقوم بتشكيل العجينة بواسطة ماكينة البسكويت او قوالب تشكيل العجين.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.

نقوم بفرش الصينية بورق الزبدة.

نرص البسكويت فى الصينية وندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة نصف ساعه تقريبآ حتى تأخذ اللون الذهبى.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد.

يقدم مع الشاى بالحليب او القهوه.

طريقة عمل بسكويت الشيكولاته

المكونات

٢كوب من الدقيق الابيض.

كوب من الكاكاو الخام.

٢بيضه.

كوب من الزبدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر الابيض.

كوب من الحليب السائل.

الطريقة