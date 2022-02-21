عجينة الكريب الأصلية بمقادير مظبوطة وطرية أعملي عجينة الكريب بطعم لذيذ زي الجاهز

جميع السيدات يبحثون دائما عن طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل حيث أن الكريب يعد من المأكولات المحببة والمفضلة بالنسبة للكثير من الأشخاص وبالتحديد الأطفال، فأن الكريب سواء كان بأي حشوة قد يكون مميز بمذاق لذيذ وشهي فقد توجد أشكال وحشوات مختلفة كثيرة للكريب، فمن الممكن أن نقوم بعمل الكريب بالفراخ أو باللحمة أو بالشاورما أو يمكن أن يتم عمله بالشيش طاووق أو بالفراخ الكرسبي ويوجد غير ذلك الكثير، ويمكننا أن نقوم بعمله ويكون من ضمن أصناف الحلويات فيتم حشوه بالشوكولاته أو بالمربى ونقوم بتزيينه بالمكسرات المجروشة.

يعد الكريب نوع من أنواع الفطائر أو المعجنات التي تتميز بأنها خفيفة جدا لا تحتوي على الدهون ويمكن من خلال هذه العجينة أن نقوم بالعديد من الأكلات، حيث أن الكريب يتم حشوه بحشوات مختلفة كما ذكرنا وبجانب هذا يمكن أن نقوم بعمله بعدة أشكال سواء على شكل إسطواني أو مثلث وغير ذلك الكثير.

مكونات عجينة الكريب

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

طريقة عمل عجينة الكريب