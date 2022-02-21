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عمر شويل - جدة مش هتشتريه من بره تاني أعملي العيش البلدي بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وطعم طري ولذيذ - ثقفني
العيش البلدى من أشهر أنواع الخبز والذي يتم إستهلاكه بشكل كبير من قبل جميع الناس وفي جميع الدول العربية حيث أن كل الأشخاص يفضلون تناول العيش البلدى بجانب العديد من الأكلات، وبالتحديد الأكلات الشعبية وجميع المصريين يعتمدون إعتماد كلي على تناول هذا الخبز مع كل المأكولات وأيضا يتم تناوله كسندويتشات، فهو يتميز بمذاق جميل ولذيذ ويكون خفيف لا يحتوي على دهون كثيرة مثل باقى أنواع الخبز وكذلك لا يحتوي على سعرات حرارية كثيرة وأنه سهل الهضم، وأن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد يتناول هذا الخبز لأنه يساعد علي التخسيس وإنقاص الوزن.
مكونات العيش البلدى
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ.
- كمية مناسبة من الردة.
طريقة عمل العيش البلدى
- يتم تجهيز بولة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الماء الدافئ ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ثم قومي بوضع ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد بإستخدام مضرب السلك اليدوي لذوبان السكر والملح.
- ونترك هذا الخليط لمدة ربع ساعة أو أقل لتفاعل الخميرة ونتأكد من تخميرها بشكل جيد وبعد ذلك نقوم بإضافة كيلو واحد من الدقيق الأبيض ونضع كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر ويتم عجنهم مع بعض للحصول على عجينة متماسكة وتكون طرية.
- ويتم تجهيز صواني مناسبة ونضيف إليها رشة من الردة وقومي بتقطيع عجينة العيش البلدى على شكل كرات متساوية الحجم ونضع هذه الكرات في الصينية ليتم تخميرها مرة أخرى.
- ثم قومي بفرد هذه الكور على شكل دائري وسمكها يكون مناسب ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند تسخينها نضع صواني العيش في الفرن.
- ونتركه حتى يتغير لونه ويكون منتفخ ثم يتم إخراجه وعندما يبرد يمكن أن نتناوله في أي وقت.
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