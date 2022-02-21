مش هتشتريه من بره تاني أعملي العيش البلدي بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة وطعم طري ولذيذ

العيش البلدى من أشهر أنواع الخبز والذي يتم إستهلاكه بشكل كبير من قبل جميع الناس وفي جميع الدول العربية حيث أن كل الأشخاص يفضلون تناول العيش البلدى بجانب العديد من الأكلات، وبالتحديد الأكلات الشعبية وجميع المصريين يعتمدون إعتماد كلي على تناول هذا الخبز مع كل المأكولات وأيضا يتم تناوله كسندويتشات، فهو يتميز بمذاق جميل ولذيذ ويكون خفيف لا يحتوي على دهون كثيرة مثل باقى أنواع الخبز وكذلك لا يحتوي على سعرات حرارية كثيرة وأنه سهل الهضم، وأن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد يتناول هذا الخبز لأنه يساعد علي التخسيس وإنقاص الوزن.

مكونات العيش البلدى

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الردة.

طريقة عمل العيش البلدى