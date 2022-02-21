نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الليمون والنشا لتفتيح البشرة 10 درجات فوري بمكونات فى كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات تفتيح البشرة وكريم النشا والليمون لتبييض الوجه والجسم هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة والجسم دون آثار جانبية على الجسم ولكنها أكثر فعالية من الوصفات الأخرى وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي ستقدم لك نتائج فورية. ومن هذه الوصفات وصفة كريمة النشا والليمون لتفتيح الوجه والجسم. يمكنك تحضير هذا الخليط باتباع الخطوات التالية.

خلطة النشا والليمون لتبيض وتنقية الوجه والجسم من البثور

تستطيعي عمل تلك الخلطة وذلك من خلال المكونات الآتية وهي على النحو التالي: –

ملعقتين كبيرتين من النشا

ليمونة واحدة

كوب ماء

طريقة التحضير ⬇⬇

أحضر وعاءً متوسط ​​الحجم واملأه بكوب من الماء وأحضر ليمونة وقطّعها إلى شرائح رفيعة. إنه غني بفيتامين سي، لذلك من المهم تركه على الجلد وتسخينه على نار خفيفة لمدة 5 دقائق حتى تنضج الشرائح. ضعي الليمون في الخلاط الكهربائي واخلطيهم جيدًا حتى يتجانس.نضع خليط الليمون فوق النشاء، يضاف كوب صغير من الماء، يرفع المزيج على النار ويقلب باستمرار حتى يصبح قوامه ناعماً ودسمياً، ويرفع المزيج ليبرد ويوضع في وعاء زجاجي مغلق. المكونات توضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

حتى يبرد ويتماسك تماماً ويصبح جاهز للاستخدام يجب أن ننظف ونغسل الجلد جيداً قبل وضع الكريم على البشرة، ثم يتم إخراج الكريم من الثلاجة ودهن المنطقة المراد تبيضها سواء للكوع أو الجسم أو الركبة أو أي منطقة أخرى داكنة في الجسم، نترك الكريم على البشرة بعد دهنه لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الدافئ والصابون جيداً تمتاز هذه الوصفة بفعاليتها الجيدة يتميز وأيضا بالرائحة العطرية المميزة والمنعشة. يمكن استخدام هذا الكريم يومياً ويترك على البشرة حتى يكون له التأثير المطلوب على الوجه والجسم. آمل أن تكون هذه الوصفة ذات المكونات الطبيعية قد حازت على إعجابك.

فوائد كريم الليمون والنشا

يعمل كريم الليمون والنشا على إزالة تصبغ البشرة وإعطائها نضارة وملطفة حيث يساعد الكريم على شد الوجه وإزالة خطوط الوجه والتجاعيد وتجديد خلايا الجلد وتوحيد لون البشرة .