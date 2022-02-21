وصفات تبييض اليدين وتقشيرها بمكونات طبيعية لبشرة غاية في النعومة

وصفات تبييض اليدين وتقشيرها ، دومًا تهتم المرأة ببشرة وجهها وتهمل العناية باليدين، مع أنها تتعرض كثيرًا للغبار والأوساخ، والمواد الكيميائية عند استخدام مواد التنظيف، وهذه من الأمور الخاطئة تمامًا، لأنه يجعل اليدين مليئة بالاسمرار وأيضًا شديدة الجفاف، واليوم قررنا أن نقدم لكِ سيدتي أفضل وصفات تبييض اليديين وتقشيرها ستجعلك تحصلين منها على يدين ناصعة البياض، ناعمة كالحرير، والأهم بمكونات متوفرة في كل منزل، وبنتائج سريعة جدًا ستبهرين الجميع بنضارة ولون يديك الناصع.

وصفات تبييض اليدين وتقشيرها

عزيزتي إذا كنت تعانين كثيرًا من التشققات والجفاف في يديك عليكِ في البداية بحل تلك المشكلة تمامًا، عن طريق الترطيب، أو استشارة الطبيب إذا لزم الأمر، خاصةً وإذا كانت اليدين مصابة بالجروح، ويجب في البداية تطبيق الوصفات التي تزيل القشور وترطيب اليدين وأيضًا تعمل على تغذيتها، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم افضل وصفات تبييض اليدين وتقشيرها:-

الوصفة الأولى

للتخلص من بقايا الجلد الميت، وإضافة حيوية ونضارة، يجب تطبيق تلك الوصفة والتي سنحتاج فيها إلى:-

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون + نصف ملعقة كبيرة من الحليب.

اخلطي كل المكونات معًا جيدًا ثم طبقيها على اليدين مع التدليك.

يجب الاستمرار في التدليك لمدة 10 دقائق ثم شطفها بالماء الدافئ.

الوصفة الثانية

ستساعد في اكتساب اليدين نعومة ورطوبة لا مثيل لها، لأننا سنستخدم فيها الزيوت الطبيعية:-

ضعي نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند + نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + ملعقة صغيرة من العسل.

امزجي كل المكونات معًا جيدًا ثم طبقيها على اليدين المتشققة.

احرصي على أن تمتصها اليدين تمامًا ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة اشطفها بالماء الدافئ.

الوصفة الثالثة

تساعد في تفتيح لون اليدين، وإزالة البقع الداكنة، وآثار الاسمرار الناتج من التعرض لأشعة الشمس:-