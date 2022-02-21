لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين لإزالة شعر الوجه الزائد نهائيا بدون ألم وفي 5 دقائق

الشعر الزائد في الجسم من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات على الرغم من وجود طرق مختلفة لازالته ولكن جميعها يوجد بها بعض المشاكل ومنها السويت تسبب ألم أثناء إزالة الشعر والشفرات تسبب جلد الوزة وتجعل الجلد ملتهب وبالتالي الشعور بالحكة وسواد بعض الأماكن في الجسم واليوم نقدم لكم خلطة الفازلين لإزالة الشعر من البشرة بكل سهولة.

خلطة الفازلين لإزالة الشعر من البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

نصف ملعقة صغيرة فازلين.

نصف ملعقة من الكركم.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع جميع المكونات السابقة مع بعض جيدا ما عدا الفازلين عندما نحصل على قوام كريمي نضيف الفازلين. نفرد العجينة على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تجف ثم يزال عكس اتجاه الشعر وسوف تلاحظي سقوط الشعر بكل سهولة. نغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر للتخلص من الشعر نهائيا وبدون ألم وبتكلفة بسيطة.

خلطات لازالة الشعر بكل سهولة

البيض والدقيق:

المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة من دقيق الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق بياض البيضة في وعاء متوسط وبعد ذلك يضاف إليه الدقيق مع السكر ونقلب جيدا نضع العجينة الناعمة على الأماكن التي يوجد بها شعر.

ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تجف ثم تزال عكس اتجاه الشعر بشكل سريع تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين التخلص من الشعر نهائيا.

العسل

المكونات:

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نضيف السكر والليمون والعسل ونقلب ثم يرفع على النار لمدة 3 دقائق وعندما يصبح القوام سميك.

نضيف الماء ونخلطه جيدا ثم نتركها جانبا حتى تبرد وبعد ذلك نغسل المكان المراد إزالة الشعر منها ويجفف بمنشفة قطنية.

نفرد العجينة على المكان التي يوجد بها الشعر ونرش فوقها القليل من النشا واغمسي أيضا أطراف أصابع بالنشا حتى لا تلتصق بيدك.

نزيل الخليط عكس اتجاه الشعر ونستمر في نفس الخطوة السابقة لازالة شعر الجسم بكل سهولة وبدون ألم نهائيا.

فوائد الفازلين للبشرة