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عمر شويل - جدة في ربع ساعة اعملى اسهل واسرع صينية مكرونة بالفراخ والجبنة بمكونات بسيطة ومش مكلفة - ثقفني
المكرونة بالفراخ من الأكلات الشهية واللذيذة الذي يحبها جميع الأعمار، وتعتبر المكرونة بالفراخ في الطاجن من اشهي المكرونات لان الطاجن يعطي لها طعم أجمل، وتتعدد انواع المكرونات مثل المكرونة بالصوص الابيض وغيرها ولكن من أروع المكرونات والتي يحبها الاطفال ايضا هي المكرونه بالفراخ والجبن اللذيذة وفي هذا المقال نقدم طريقة بسيطة لعمل المكرونة بالفراخ.
طريقة عمل صينية مكرونة بالفراخ والجبنة
مقادير المكرونة بالفراخ والجبن :
- كيس مكرونة قلم.
- نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة أو علي حسب الرغبة.
- 4 فصوص ثوم مهروس وناعم جدا.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- جبنة موتزاريلا والكمية علي حسب الرغبة.
- 3 أكواب من عصير الطماطم.
- ربع كوب زبدة كبيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة جيدا وناعمة.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون جيدا.
طريقة تحضير مكرونة الفراخ بالجبن :
- نحضر إناء عميق ونضع به صدور الدجاج المقطعة إلي مكعبات صغيرة ونتبلة بالملح والفلفل والبصل والتوابل، ونتركه في الإناء لمدة 30 دقيقة أو اكثر حتي تتشرب التوابل.
- نحضر إناء عميق ونضعة علي النار، ثم نضع به الماء ثم نضع المكرونة ونضع ملح والزيت ونتركها حتي تصبح مسلوقة وثقيلة.
- نحضر إناء أخر علي النار ونضع به زيت أو سمنه علي حسب الرغبة ونتركهم يذوبوا ثم نضع مكعبات الدجاج ونقلبة جيدا ثم نرفعة من علي النار عندما يعطي اللون البني ويصبح ناضجا ونتركه جانباً.
- وفي نفس المقلاة نضع زبدة أو سمنه علي حسب الرغبة ونتركهم يذوبوا ثم نضيف الثوم المفروم الناعم جدا ونستمر في التقليب جيدا لمدة دقيقتين ثم نضع عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة علي حسب الرغبة.
- ثم نضيف الملح ونضيف الفلفل الأسود ونضع رشة الكزبرة ونضع ريحان لانه يعطي طعم أجمل وأطيب للمكرونة ثم نقلبهم جيدا حتي يعطي الصوص قوام متماسك وسميك.
- ثم نضيف الدجاج علي الصوص ونقلبهم جيدا ونتركهم علي نار هادئة جدا حتي يصبح الدجاج ناضج ومستوي تماما.
- ثم في صينية نضيف علي الدجاج المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها جيدا من الماء المغلي ونستمر في التقليب جيدا حتي يتوزع جميع المكونات مع بعضهم.
- ثم نضيف الجبن مثل الموزاريلا أو الجبنة الرومي أو الجبنة المثلثات والكيري علي حسب الرغبة وعلي حسب ما لديكي ونقلبهم جيدا، ثم نرفعها من النار.
- تقدم المكرونة بالفراخ والجبن ساخنة لان طعمها يبقي ألذ وسوف تنال إعجاب جميع الاشخاص الذين تقدم لهم خصوصا الاطفال لان معظمهم من عشاق هذة المكرونة، وبالهناء والشفاء.
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