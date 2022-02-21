مكون سحري لازالة الحبوب والنمش والكلف والزيوت والدهون من البشرة الدهنية في غضون دقائق

البشرة الدهنية تتعرض لبعض المشاكل وخاصة الحبوب والسبب في ذلك هو زيادة إفراز الزهم والتي تقوم بغلق المسام وبالتالي تصبح البشرة عرضة للحبوب، ولذلك يجب تنظيف البشرة جيدا والاهتمام بها واستخدام منتجات خاصة بالعناية بالبشرة الدهنية واليوم نقدم لكم وصفات وخلطات طبيعية للتخلص من الحبوب نهائيا للبشرة الدهنية فتابعونا.

طريقة سحريه لإزالة الحبوب من البشره الدهنيه

عصير الليمون والعسل:

المكونات:

كمية مناسبة من عصير الليمون.

ملعقة عسل.

ربع كوب حليب.

ماء مقطر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الحليب مع العسل والليمون ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس ثم توضع على الوجه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يغسل بالماء البارد يحتوي الليمون على حمض الستريك وبالتالي ينظف البشرة ويقضي على الزيوت والأوساخ ويمنع أيضا ظهور الحبوب.

العسل يعتبر مطهر ومعقم طبيعي للبشرة والحليب يحتوي اللاكلتوز المعروف بفوائدة المذهلة للبشرة تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للتخلص من الحبوب.

2. ماء الورد والنشا:

المكونات:

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كمية مناسبة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات السابقة مع بعض للحصول على خليط ناعم ثم نضعه على الوجه بالكامل وخاصة أماكن الحبوب.

يترك الخليط على البشرة حتى يجف تماما ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل نتيجة.

3. الخميرة:

المكونات:

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

فنجان ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نذوب الخميرة والحليب البودرة في الماء حتى نحصل على القوام المطلوب ثم يوضع على الوجه بالكامل.

يترك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف وبعد ذلك يشطف بالماء البارد تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك لازالة الحبوب للبشرة الدهنية من اول مرة

صفار البيض

المكونات:

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة من العسل.

قطرات من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط صفار البيض مع عصير الليمون ثم العسل وبعد ذلك نضيف الزيوت السابقة ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات. يوضع الخليط على الوجه مع التدليك لمدة 3 دقائق ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر ثم البارد وسوف تندهشي من النتيجة.

نصائح للتخلص من حب الشباب

يجب أن نقوم بتنظيف البشرة مرتين يوميا للتخلص من الأوساخ والأتربة التي تسبب غلق المسام وبالتالي ظهور حب الشباب ولذلك ينصح باستخدام الغسول الخاص بالبشرة الدهنية.

احرصي على تقشير البشرة على الأقل مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من الجلد الميت ومنع تراكم الزهم الذي يسبب حب الشباب والرؤوس السوداء.

عند ظهور الحبوب على البشرة، لا نستطيع اخفائها ولا معالجتها ببعض المستحضرات التجميلية، لذا ينصح باستعمال الوصفة الطبيعية التى تعمل على إزالة الدهون المتراكمة على البشرة وتجعلها أكثر اشراقه وحيوية، كما أنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا البشرة وتجعلها أكثر شبابا، كما أنها تساعد على علاج الالتهابات الجلدية وحب الشباب وازاله آثاره، فمن الممكن تحضير هذه الوصفة بداخل المنزل بهذه المكونات، الخميرة مع العسل وملعقة كبيرة من الليمون، نخلط المكونات جيدا ثم توضع على البشرة لمدة 20 دقيقه، تستخدم هذه الوصفة يوم بعد يوم للحصول على بشرة خالية من الحبوب والبقع .