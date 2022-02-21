تناول هذا المشروب مرة واحدة يطرد 10 كيلو من الفضلات الكريهة كالأحجار وإمساك السنين سيختفي

تنظيف القولون من الفضلات بشكل منتظم أمر ضروري جدا، وذلك لأن تراكم الفضلات قد يؤدي إلى سموم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي؛ فالكثير يبحث عن طرق طبيعية تعمل على تنظيف البطن بشكل مستمر، ولذلك سوف نعرض لكم مشروب طبيعي يزيل أي تراكمات داخل القولون بدون أي أعراض سلبية قد يتعرض لها الجسم.

علاج الامساك

يجب علينا أن نتبع تنظيف القولون بشكل منتظم وهذا لكي لا نتعرض لتراكم الفضلات التي من الممكن أن يتسبب في تسمم الجسم، لذلك قد نعرض لكم مشروب القرفة والشمر؛ فهو مشروب فعال يساعد على زيادة كفاءة القولون في التخلص من السموم والفضلات وهو يحضر من الآتي:

ربع كوب من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك التخلص من الفضلات بشكل منتظم، وتتمثل الخطوات في الآتي:

حيث أنه لا بد أن نحضر وعاء مناسب ونضع به كلا من الزنجبيل مع خل التفاح وحبة البركة ويقلب جيدا.

ثم نضع على هذا الخليط مقدار من الماء ونتركه على نار متوسطة يغلي.

نضع على الخليط العسل ونضعه في الثلاجة في زجاجة محكمة الغلق.

يتم تناوله يوميا كل صباح حتى نحصل على الفائدة المطلوبة.

سوف تلاحظ تحسن في عملية الهضم.

العادات التي يجب إتباعها للمحافظة على القولون