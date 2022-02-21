طريقة عمل الفلافل الذهبية المقرمشة في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة

الفلافل أو الطعمية فهي مسماها يختلف من بلد لآخر من ألذ أصناف الطعام التي يمكن أن تكون موجودة على طاولة الإفطار، واشتهرت في بدايتها في مصر وبدأت بالتدريج بالدخول في معظم البلاد العربية، واختلفت طرق تحضيرها حسب كل بلد ولكن تبقي الطريقة القديمة هي الأساسية، ويدخل في صناعتها إما الفول أو الحمص المطحون، ووصفتنا لليوم عن أسهل

طريقة الفلافل المقرمشة.

طريقة عمل الفلافل الذهبية على الطريقة المصرية

المكونات:

حوالي ربع كوب من الكزبرة الخضرة.

ربع كوب أيضا من الشبت.

ونفس المقدار من البقدونس.

بصلة مقطعة.

كوبين من الفول المدشوش.

عشر فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقتين من الماء.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

نصف كوب كرات.

نصف ملعقة من بيكربونات الصودا.

سمسم للتزيين.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

نغسل الفول أولا من أي أتربة وبعد أن نتأكد من نظافته نقوم بنقعه في الماء لمدة ٦ ساعات على الأقل.

بعد ذلك نصفي الفول من الماء ثم نقوم بطحنه في المطحنة أو الكبة.

بعد طحنه في الكبة نضع فوقه جميع كمية الخضروات ونطحنهم.

نضع في ملعقتين الماء نصف ملعقة البيكربونات الصودا ونقلبها ثم نضعها على العجينة ثم نضيف الملح والبهارات ونستكمل عجن.

نضع طاسة على النار وبها زيت حتى يسخن، ثم تبدأ بتشكيل الطعمية كما نحب أما كرات أو أصابع ونزين الوجه بالسمسم ثم نضعها في الزيت حتى تأخذ لون وتصبح ناضجة.

يتم تقديم الفلافل مع مياه السلطة والخبز والطحينة أو بعملها سندويتشات مع الجبن والخضروات.

أهم أسرار نجاح الفلافل