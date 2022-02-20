نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناعة خبز الصاج اللذيذ الجاهز فى المنزل بخطوات بسيطة ومكونات أقتصادية فى منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلويات الصاج أحد أنواع المخبوزات الشهية التي يتم استخدامها مع الحشوات اللذيذة حتى نحصل على طعم مميز ولذيذ كما أنه يتم خبزها بطريقة مميزة ومختلفة هناك العديد من الأصناف اللذيذة التي يكون لها طعم أجمل عندما يتم استخدام خبز الصاج معها سنشرح لكم من خلال هذا المقال عن الطريقة التي يتم من خلالها صنع خبز الصاج الشهي في المنزل وبدون استخدام الفرن حتى لا يستغرق الخبز وقتا طويلا وفي نفس الوقت لن نستخدم الخميرة سنشرح كل ذلك وبأدق التفاصيل عن الطريقة المثالية التي يتم من خلالها إعداد خبز الصاج وأيضا سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخبز جاهزًا

طريقة صنع خبز الصاج والمكونات اللازمة لخبزها بدون استخدام خميرة أو فرن هناك العديد من الطرق التي يتم صنع خبز الصاج من خلالها سنشرح عن طريقة سريعة لا تحتاج إلى استخدام الفرن أو إلى استخدام أي مكونات مثل الخميرة التي تعمل على تسريع نضج العجينة وفيما يلي سنتحدث عن

المكونات الموجودة في كل منزل والتي نحتاج إليها:

خبز الصاج من أشهر أنواع الخبز في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. الخبز الذي لا يعتمد على التخمير. إنه رقيق جدًا، ويتم صنعه بشكل مختلف، مثل الخبز التركي، والخبز العراقي، والخبز الفلسطيني، والخبز السوري، لذلك لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً في التحضير، فهو سهل وبسيط، ويمكنك إنجاز المهمة. خبز في بضع ثوان حيث يُخبز في ورقة ساخنة غير لاصقة تسمى خبز الصاج لأن العديد من الأمهات يرغبن في طريقة لتحضيره في المنزل لضمان نظافة أطفالهن وتستطيعي عمل الخبز عن طريق الخطوات الآتية: –

– 2/1 كيلو من الدقيق

– ملعقة من الزيت النباتي

– ملعقة من الملح

– كوب ماء

خطوات العمل

نقوم بإحضار وعاء صغير نضع جميع المكونات داخل هذا الوعاء ثم نضع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي حتى يعمل على تحريكها بشكل جيد بعد ذلك نحضر صينية ساخنة نسكب فيها العجين السائل حتى يكون جاهزًا ونقوم بتحريك العجين حتى يكون له شكل دائري نتركهُ على أحد الاتجاهات حتى يصبح ذهبيًا والجهة الأخرى كذلك