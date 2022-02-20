نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنين بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة المنين بالعجوة بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني
مكونات المنين بالعجوة
المنين بالعجوة من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، فدائماً تحرص الأمهات على إعداد المخبوزات بأنواعها لتقديمها لأطفالهم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل المنين بالعجوة بطعم أحلى من الجاهز.
مكونات المنين بالعجوة
- كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- كوب من السمن الدافئ (200 مللي).
- كوب من الزيت النباتي (200 مللي).
- ربع كوب من ماء الورد (اختياري ويستبدل بربع كوب حليب دافئ).
- كوب من الحليب الدافئ (200 مللي).
- ملعقة صغيرة بهارات كعك (اختياري).
- نصف كوب من السمسم المحمص (100جرام) (اختياري).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (11جرام).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جرام).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر (16جرام).
الحشوة
- نصف كيلو من العجوة.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات الكعك.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع الدقيق، السمسم، بهارات الكعك، الملح والبيكنج بودر ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الخميرة، السكر، السمن والزيت ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها ونحصل على قوام مفتت.
- نضيف الحليب الدافئ وماء الورد ونقلب المكونات بدون عجن حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك، ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.
- لتحضير الحشوة: نضع الزبدة والعجوة وبهارات الكعك في إناء على نار هادئة مع التقليب لمدة خمس دقائق.
- نفرد قطعة من العجينة على شكل مربع متساوي الأطراف ثم نقوم بفرد كمية من العجوة فوق العجينة بشكل متساوي.
- ثم نقوم بلفها رول وتقطع حلقات صغيرة وتوضع في صينية ممسوحة بقليل من الزيت.
- تغطي وتترك لمدة ساعة في مكان دافئ، بعد ذلك نقوم بدهن الوجه بخليط من صفار البيض والحليب وتزين بالقليل من السمسم.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي خفيف من تحت.
- ثم نشعل الشواية ليأخذ لون ذهبي خفيف من فوق، ثم نخرج الصينية من الفرن ويترك المنين ليبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ