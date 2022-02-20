بكيلو دقيق أعملي 50 قطعة من قرص الأفران الهشة القطنية لأحلي فطار هتعشقيها ومش هتبطلي تعمليه

القرص الفلاحي من اكثر المخبوزات الشهية و الهشة التي ‏يمكن اعدادها في المنزل بسهولة ويكون لها رائحة وطعم مميز لانه يتم اعدادها باستخدام منتجات الحليب الطبيعية التي تعطي للحلويات رائحة جميلة وجذابه ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد القرص الفلاحي داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية وبعض المكونات الأخرى التي تساعدنا على إعداد القرص الفلاحي وتميز هذا القرص برائحة جميلة ‏وطعم لذيذ ويحب الأطفال تناول هذا القرص والاستمتاع بطعمه اللذيذ ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات إعداد القرص الفلاحي بالتفصيل ونتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد القرص الفلاحي.

‏مكونات إعداد القرص الفلاحي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد القرص الفلاحي في المنزل وهو يحتاج إلى اعدادها بدقة شديدة باستخدام مكونات لها طعم لذيذ حتى نحصل على طعم الكرز الفلاحي الذي اعتدنا على تناول وفي خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد القرص الفلاحي ‏وهذه المكونات هي:

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السكر المطحون.

كيلو من الطحين.

كوب كبير من الزيت.

\4‬ كوب تقريبا من الزبدة البلدي.

½ كوب من السمسم المحمص المطحون.

سمسم لتزيين الوجه.

كوب من الحليب الطازج السائل.

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طريقة إعداد القرص الفلاحي

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد القرص الفلاحي في المنزل باستخدام كيلو فقط من الدقيق ‏وهذه الطريقة هي:

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نحتاج إلى وعاء كبير حتى نستطيع إعداد كمية كبيرة من القرص الفلاحي نضع جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد القرص الفلاحي داخل هذا الوعاء ويجب أن يكون الحليب الذي يتم استخدامه حليب طازج.

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‏ نظيف داخل الوعاء الحليب و الخميرة والسكر وطحين والسمسم المطحون ونبدأ في تحريك هذه ‏العجينة على هيئة أقراص بعد ذلك نضيف لها بعض السمسم من الأعلى ونضع ‏أقراص داخل صينية كبيرة ونضع هذه الصينية في الفرن حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ويمكن تقديم الأقراص مع وجبة الإفطار وجبة العشاء وكوب من الشاي

طريقة عمل القرص الفلاحي بكوب دقيق

يمكنك سيدتي عمل القرص الفلاحي الشهية بالسمنة والسكر والسمسم بسهولة في المنزل باستخدم كيلو دقيق تستطيعين الحصول على ٥٠ قطعة كاملة من قرص الأفران بمذاقها اللذيذ المعروف وتستخدم للإفطار وايضا تستخدم للعشاء بصورة كبيرة جدا تستطيعين عملها وقت أوضحنا لكم في هذا المقال طريقة سهلة تساعدك على عمل تل