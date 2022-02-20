أحلى من المخابز.. العيش الفينو أخف وألذ خبز للسندويتشات بدون بيض وبطريقة مختصرة

طريقة عمل العيش الفينو، يعد العيش الفينو من المخبوزات الأساسية التي تحتاج إليها كل الأسر ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل إعداده فى وجبة الفطار أو عمله سندويتشات لأخذها للمدرسة أو العمل، ومع الاستعداد لموسم المدارس تبحث بعض السيدات عن طريقة تحضير العيش الفينو فى المنزل لضمان نظافته وجودته وتوفير الكثير من التكاليف، فيمكنك بكمية قليلة من الدقيق إعداد أكثر من 20 رغيفا بمذاق رائع، لذلك نقدم طريقة تحضير عجينة العيش الفينو وخبزه فى المنزل بقوام هش وجودة لا تقل عن أصحاب المخابز.

طريقة عمل العيش الفينو

نصف كيلو دقيق مخبوزات.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف ماء دافئ.

لدهن الوجه.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة قهوة سريعة الذوبان.

3 ملعقة كبيرة ماء.

سمسم أبيض.

خطوات تحضير العيش الفينو