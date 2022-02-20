طريقة عمل كريم الأساس (الفاونديشن) في المنزل بطريقه بسيطة جدا وكمان مغذيه لبشرتك

كريم الأساس هو أحد مستحضرات التجميل التي تستخدم في تفتيح البشرة، نظرًا أن بسبب تعرض البشرة دائمًا لأشعة الشمس يسبب لها اسمرار وبقع داكنة، فتقوم المرأة بإخفاء العيوب بكريم الأساس، ويمكن أن تستخدمه بشكل يومي خاصةً إذا كانت تعمل، لكن قد يزيد كريم الأساس من عيوب البشرة، ويجعلها جافة، نقدم لكي طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل حرصًا على بشرتك ويمنح بشرتك نتائج أفضل من كريم الأساس.

عمل كريم الأساس في المنزل

يمكنك تحضير كريم الأساسي في البيت وبالدرجة التي تناسب بشرتك، دون الحاجة لشرائه وأحيانًا يكون يحتوي على العطور والكحول الضار بالبشرة، وإن كان خالي منهم يكون سعره مرتفع، إليكِ عدة طرق لعمل كريم الأساس الطبيعي

الطريقة الأولى:

المكونات:

1 كوب من النشا.

1 ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب.

2 ملعقة صغيرة شوفان مطحون.

½ ملعقة صغيرة قهوة أو كاكاو مطحون.

طريقة التحضير:

احضري وعاء صغير وقومي بمزج كلًا من النشا والشوفان، ثم ضيفي القهوة للخليط بالتدريج مع التقليب حتى الحصول على الدرجة المناسبة لبشرتك.

ضيفي بعدها زيت بذور العنب إلى الخليط بالتدريج واخلطي جيدًا.

احضري عبوة محكمة الغلق لحفظ كريم الأساس به وقومي بتفريغ الكريم به واستخدامه.

طريقة عمل الفونديشن

المكونات:

½ ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي الأصلي.

¼ ملعقة صغيرة من كريم واقي الشمس.

½ ملعقة صغيرة من البشرة التي تستخدميها.

¼ ملعقة صغيرة من كريم الأساس الخاص بك ويفضل أن يكون خالي من العطور والكحول.

1 ملعقة صغيرة كريم مرطب.

2 ملعقة صغيرة من جل الصبار الالوفيرا.

طريقة التحضير: