علاج النسيان وتقوية الذاكرة بمكونات من مطبخك لعلاج ضعف الذاكرة والنسيان وعدم التركيز

يعتبر ذاكرة الإنسان من أهم الأشياء التي يتعامل بها الإنسان في حياته والتي تعتبر هي أساس المهام التي يقوم بها طوال اليوم ولكن أصبح الكثير منا الآن يعاني من كثرة النسيان في كثير من الأمور سوء الكبار أو الصغار وخاصة الطلاب الذين يعانون من قلة التركيز في المواد الدراسية والنسيان وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم الوصفات التي تحسن من الذاكرة وتقلل من النسيان.

وصفة الحليب والعسل

وتعتبر هذه الوصفة السحرية تساعد على تقوية الذاكرة وجعل الإنسان في حالة نشاط عقلي وإليكم مكونات هذه الوصفة:

ملعقتان من حبة البركة.

ملعقتان من النعناع الأخضر.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

ملعقة من الزنجبيل تكون صغيرة بقدر ملعقة الشاي.

كوب من اللبن الدافئ.

طريقة التحضير للوصفة

وبالنسبة لطريقة التحضير لهذا الوصفات تكون كالتالي:

نحضر إناء ونضيف فيه كوب الحليب الدافئ، ثم نضع ملعقة حبة البركة، وملعقتان النعناع، وملعقة العسل، وملعقة الزنجبيل

نقلب هذه المكونات جيدا حتى تختلط معا وأصبح الآن الكوب جاهز للشرب ويمكن تناول هذه الوصفة للأطفال أيضا حيث تعتبر أمنه لهم أيضا.

وصفة إكليل الجبل

تعتبر هذه الوصفة من أقوي الوصفات في تقوية الذاكرة وتقلل من النسيان شرط المواظبة على تناولها وهى كالتالي.

مكونات الوصفة (( كمية مناسبة من الماء، ملعقة طعام من إكليل الجبل))

طريقة التحضير