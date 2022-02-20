اصنعي كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام

كريم طبيعي لفرد الشعر ، يعتبر هذا الكريم من أقوي الكريمات الطبيعية التي تستخدم لفرد الشعر وتنعيمه وترطيبه بطريقة آمنة على الشعر لا تسبب له أي تلف أو تقصف على عكس الطرق الكيميائية الأخرى التي قد تلحق الكثير من الضرر بالشعر، فهذا النوع من الكريمات يتكون من مكونات طبيعية لا تضر الشعر بل تساعد على نموه وتحسن من قوة الشعرة، فمن أهم مكوناته هي الخميرة التي تمتلك فوائد هامة للشعر وهي الخميرة الجافة الفورية ليس الأنواع الأخرى من الخميرة، ويفضل دائماً عند استخدام الوصفات الطبيعية المداومة عليها للحصول على أفضل النتائج في وقت قصير جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر الجاف والخشن بمكونات طبيعية داخل المنزل.

مكونات عمل كريم طبيعي لفرد الشعر

يتكون الكريم من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع كوب من الحليب السائل الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عسل نحل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم بإضافة الخميرة ثم نضيف الحليب السائل الدافئ ونقلب المكونات جيداً حتي تذوب الخميرة، ثم نترك الخليط لمدة ربع ساعة حتي تتفاعل الخميرة. ثم نقوم بإضافة نضيف ملعقتين من الزبادي ونقلب المكونات بشكل جيد، حتي تتجانس باستخدام المضرب الكهربائي. يضاف عسل النحل ونقلب ثم يضاف زيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً مرة أخرى حتي تتجانس ويصبح الخليط كريمي. ثم يترك الخليط لمدة نصف ساعة بعد تجهيزه وقبل الاستخدام على الشعر.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نوزع الكريم على الشعر من الجذور حتي الأطراف مع التمشيط باستخدام المشط حتي يتغطى به الشعر تماماً. ثم يلف الشعر على شكل كعكة ثم يغطى باستخدام بونيه الشعر الصحي، ثم يترك لمدة 35 أو أربعين دقيقة. يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو ويفضل أن يكون شامبو طبيعي للشعر أو شامبو الأطفال. يكرر استخدام الكريم مرة أو مرتين أسبوعياً حسب الرغبة.

فوائد الخميرة للشعر

تحتوي الخميرة على فوائد عديدة سوف نذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ