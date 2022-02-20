مكون سحري ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش هي أحد المكونات التي يتم استخدامها مع وجبة الإفطار وجبة العشاء وجبة الغداء كما أنها من المكونات و الاصناف التي يحب الأطفال تناولها وهذا ما يميز البطاطس المقرمشة دائما أنها من المأكولات القليلة التي يحبها الأطفال في سن صغير وخلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأسرار التي يمكن استخدامها لإعداد البطاطس المقرمشة حتى يكون لها طعم البطاطس المقرمشة التي يتم اعدادها في المطاعم الشهيرة وهذه البطاطس يكون لها لون ذهبي وطعم جميل ويمكننا أيضا في المنزل إعداد هذه البطاطس حتى تكون لذيذة ويحب تناولها الجميع خلال المقارنة تحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لقلي البطاطس المقرمشة والخطوات التي ‏نحتاج إليها أيضًا.

مكونة عجيب لقلي البطاطس المقرمش

‏

في مارس أتحدث عن بعض المكونات التي تساعد على أن تكون البطاطس المقرمشة ولها نفس الطعم ‏البطاطس الموجودة في المطاعم الشهيرة مثل مطعم ماكدونالدز وكنتاكي والعديد من المطاعم الأخرى و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط المقرمش هي:

‏

ملعقة نشا كبيرة.

‏

‏ ملعقة ملح

ملعقة من الفلفل الأسود

‏

‏ أربع ملاعق من الزيت النباتي

ثلاث حبات من البطاطس

طريقة عجيبة لقلي البطاطس المقرمشة

فيما يلي سنتحدث عن بعض الخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون البطاطس المقرمش لذيذة وجاهزة وهذه الخطوات هي:

‏