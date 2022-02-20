نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
البطاطس المقرمش هي أحد المكونات التي يتم استخدامها مع وجبة الإفطار وجبة العشاء وجبة الغداء كما أنها من المكونات و الاصناف التي يحب الأطفال تناولها وهذا ما يميز البطاطس المقرمشة دائما أنها من المأكولات القليلة التي يحبها الأطفال في سن صغير وخلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأسرار التي يمكن استخدامها لإعداد البطاطس المقرمشة حتى يكون لها طعم البطاطس المقرمشة التي يتم اعدادها في المطاعم الشهيرة وهذه البطاطس يكون لها لون ذهبي وطعم جميل ويمكننا أيضا في المنزل إعداد هذه البطاطس حتى تكون لذيذة ويحب تناولها الجميع خلال المقارنة تحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لقلي البطاطس المقرمشة والخطوات التي نحتاج إليها أيضًا.
مكونة عجيب لقلي البطاطس المقرمش
في مارس أتحدث عن بعض المكونات التي تساعد على أن تكون البطاطس المقرمشة ولها نفس الطعم البطاطس الموجودة في المطاعم الشهيرة مثل مطعم ماكدونالدز وكنتاكي والعديد من المطاعم الأخرى و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط المقرمش هي:
- ملعقة نشا كبيرة.
- ملعقة ملح
- ملعقة من الفلفل الأسود
- أربع ملاعق من الزيت النباتي
- ثلاث حبات من البطاطس
طريقة عجيبة لقلي البطاطس المقرمشة
فيما يلي سنتحدث عن بعض الخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون البطاطس المقرمش لذيذة وجاهزة وهذه الخطوات هي:
- أولا نبدأ في تقطيع حبات البطاطس جيدا حتى تكون اصابع طويلة ومناسبة.
- بعد ذلك نبدأ فيه أحضر وعاء صغير نضع في الملح والفلفل الاسود النشا ونبدأ في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نضع فيها اصابع البطاطس المقرمش يمكن أن أضيف أيضا البيض إذا هذا الخليط ويمكن أن نضيف أي مكون آخر يمكن أن يجعل البطاطس متماسكة.
- بعد ذلك نخرج البطاطس المقرمش من هذا الدعاء ونضع البطاطس داخل الزيت المغلي ونستمر في تقليب البطاطس داخل الزيت المغلي حتى تكون البطاطس ذهبية ومقرمشة.
- يمكن اضافة بعض توابل المشوية المقلية على البطاطس من الاعلى وما يميز هذه البطاطس أنها لا تنتج الكثير من الزيت بسبب وجود النشا بها وهذا يساعد على عدم امتصاص كمية كبيرة من زيت.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ